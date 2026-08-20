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Ухапшена због крађе хране из тржног центра

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Аутор:

Стеван Лулић
20.08.2026 11:09

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Ухапшена због крађе хране из тржног центра
Фото: АТВ

Л.Х. из Сарајева ухапшена је у Источној Илиџи због сумње да је у једном тржном центру крала храну, потврђено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

"Наведено лице се сумњичи да је у протеклом временском периоду у више наврата, из тржног центра на подручју Источне Илиџе, отуђила прехрамбене производе", саопштено је из полиције.

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Она је осумњичена за кривично дјело "Крађа" у вези са чланом 57. "Продужено кривично дјело".

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево у току је документовање предмета.

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Тагови :

Крађа

Источно Сарајево

Храна

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