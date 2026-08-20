Ухапшена због крађе хране из тржног центра

Аутор:Стеван Лулић
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Л.Х. из Сарајева ухапшена је у Источној Илиџи због сумње да је у једном тржном центру крала храну, потврђено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
"Наведено лице се сумњичи да је у протеклом временском периоду у више наврата, из тржног центра на подручју Источне Илиџе, отуђила прехрамбене производе", саопштено је из полиције.
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Она је осумњичена за кривично дјело "Крађа" у вези са чланом 57. "Продужено кривично дјело".
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево у току је документовање предмета.
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