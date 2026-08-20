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Бањалучанин палицом претукао суграђанина

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Аутор:

Стеван Лулић
20.08.2026 10:09

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1
Палица
Фото: Pexels / Photo by light wizzi

Бањалучанин И.А. ухапшен је јуче ујутру, 19. августа, због сумње да је палицом претукао једног суграђанина, потврђено је у Полицијској управи Бањалука.

Случај је полицији пријављен сат и по времена послије поноћи, док је И.А. ухапшен око 7.45 часова ујутру.

"Мушкарац из Бањалуке пријавио је да му је лице И.А. употребом палице задало више удараца усљед чега је задобио тјелесне повреде", кажу у бањалучкој полицији.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Туча

Напад

Насиље

Бањалука

Палица

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