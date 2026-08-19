Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил ударио у дрво у кружном току

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна незгода догодила се вечерас 19. августа у кружном току код Меркатора у Бањалуци.
Путнички аутомобил је, из за сада непознатих разлога, ударио у дрво у кружном току.
За сада није познато да ли је у удесу било повријеђених, а више информација биће познато након увиђаја.
На овом дијелу пута саобраћај се одвија успорено.
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