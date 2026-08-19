Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил ударио у дрво у кружном току

Саобраћајна незгода догодила се вечерас 19. августа у кружном току код Меркатора у Бањалуци.

Путнички аутомобил је, из за сада непознатих разлога, ударио у дрво у кружном току. За сада није познато да ли је у удесу било повријеђених, а више информација биће познато након увиђаја. На овом дијелу пута саобраћај се одвија успорено. (Глас Српске)

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