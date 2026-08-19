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Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил ударио у дрво у кружном току

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 20:22

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Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил ударио у дрво у кружном току
Фото: Glas Srpske

Саобраћајна незгода догодила се вечерас 19. августа у кружном току код Меркатора у Бањалуци.

Путнички аутомобил је, из за сада непознатих разлога, ударио у дрво у кружном току.

За сада није познато да ли је у удесу било повријеђених, а више информација биће познато након увиђаја.

На овом дијелу пута саобраћај се одвија успорено.

(Глас Српске)

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Тагови :

удес

Меркатор Бањалука

Саобраћајна несрећа

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