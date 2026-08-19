Драма у БиХ: Власник тврди да му је наоружани двојац отео покретни фаст фуд

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Цазина, у насељу Пјанићи, 12. августа догодио се инцидент током којег је, према тврдњама Селима Делића, уз употребу силе и ватреног оружја отуђен његов покретни фаст фуд жуте боје.
Делић је за портал "Црна-Хроника" испричао да се све догодило око 14:18 сати, након што се састао с особама заинтересованим за куповину његовог покретног угоститељског објекта.
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Према његовим ријечима, на састанак је отишао вјерујући да ће договорити продају, не слутећи шта ће се догодити.
"Сјели су да га пробају и након неког времена један ми је рекао: ‘Сад идеш с нама.’ Питао сам гдје, а он ми је рекао: ‘Видјећеш.’ Тада сам затегао ручну и успио их обојицу избацити кроз једна врата у канал. Хтјели су ме отети", тврди Делић за "Црну-Хронику".
Делић наводи да је током сукоба ударен пиштољем у предјелу главе, али да се успио супротставити нападачима. Према његовим тврдњама, након физичког сукоба особе су успјеле побјећи с његовим покретним фаст фудом.
Како Делић тврди ради се о лицима С.Б. и С.К. У цијели случај укључена је полиција МУП-а УСК као и Тужилаштво УСК.
Према Делићевим тврдњама, у украденом покретном фаст фуду остало је око 1.000 евра, мобилни телефон Самсунг Галакси, као и саобраћајна и власничка документација.
Тврди и да након догађаја добија пријетње.
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Делић апелује на грађане који евентуално уоче карактеристични покретни фаст фуд жуте боје "Пинк Пантер" да о томе одмах обавијесте најближу полицијску станицу. Према његовим наводима, за отуђеним возилом је расписана потрага.
Након догађаја Делић се јавио у Кантоналну болницу "Др. Ирфан Љубијанкић“ у Бихаћу, односно Центар ургентне медицине.
У налазу који је достављен редакцији наведено је да се пацијент јавио због повреда главе и лијеве руке које је, према властитом исказу љекарима, задобио у физичком обрачуну са двије њему познате особе.
У дијелу налаза "Главне тегобе" наведено је:
"Пацијент се јавља на ПКА ЦУМ због повреда главе и лијеве руке које је задобио у физичком обрачуну са њему двије познате особе. Наводи да је нападнут пиштољем и шакама. Наводи да је два пута губио свијест, догађај уредно реконструише. Жали се на главобољу, дупле слике, зујање у ушима. Наводи благу свјетлоглавицу. Имао нагон за повраћањем, али није повраћао. Задобио и ударце по лијевој руци и ногама. Након повреде самостално покретан".
У доступном дијелу физикалног прегледа наведено је да је Делић био свјестан, комуникативан и оријентисан, самостално покретан, док је забиљежен ГЦС 15. Такође је наведено да су зјенице биле изокоричне и да су промптно реаговале на свјетлост.
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Околности цијелог догађаја, као и кривична одговорност особа на које Делић указује, требају бити утврђене полицијском и тужилачком истрагом.
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