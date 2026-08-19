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Блокиран Јутјуб канал Емира Кустурице

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 13:12

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Прослављени режисер Емир Кустурица.
Фото: YouTube/Screenshot/Insajder Video

Западни цензори блокирали су данас "Јутјуб" канал прослављеног српског режисера Емира Кустурица "Мој живот" са емисијама које се реализују у сарадњи са "Спутњиком".

Кустурица у овом серијалу прича интимну животну причу од Сарајева, преко свјетских метропола до Мокре Горе, а у посљедњим епизодама објављени су ексклузивни материјали са снимања његовог новог филма "Чуружанка".

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"Спутњик" наводи да правила налажу да се канал на "Јутјубу" може угасити због приговора корисника на видео-садржај и да се након три узастопна упозорења у року од 90 дана канал аутоматски гаси.

Међутим, редакција "Спутњика" и Емир Кустурица ни овај пут нису добили никакво упозорење, нити обавјештење.

"Ово није први пут да `демократски` Запад спроводи цензуру над нама, а од почетка специјалне војне операције у Украјини, целокупан видео-садржај `Спутњика` Србија блокиран је на "Јутјубу", навели су на овом порталу.

У претходном случају цензуре били су блокирани канали повезани са телевизијом РТ и агенцијом "Спутњик" у Европи.

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Поручено је да "Спутњик" неће одустати од борбе за истину, а да ће видео-садржај бити доступан на платформи "Одиси" и на друштвеним мрежама "Тик Ток", "Икс" и "Телеграму."

(Срна)

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Тагови :

Емир Кустурица

режисер

јутјуб

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