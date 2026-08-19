Албанију погодио снажан земљотрес

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 3,8 степени Рихтера забиљежен је данас у 12.44 часова, на подручју Албаније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 29 километара југозападно од Елбасана.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
Потрес се осјетио у више градова широм земље.
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"Осјетило се у Тирани, слабо, али као и увијек, било је застрашујуће искуство", рекао је један од свједока.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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