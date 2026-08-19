Logo

Ведрана Рудан је овако говорила о својој смрти: ''Како ће изгледати живот у кући кад ме не буде''

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 11:45

Коментари:

0
Хрватска књижевница Ведрана Рудан.
Фото: YouTube/Screenshot/HRT

Хрватска књижевница Ведрана Рудан двије године се борила са опаком болешћу, а вијести о њеној смрти потресле су регион.

Она је у колумнама описивала све што је пролазила током лијечења, успоне, падове и психичке изазове, преноси Блиц.

Ник Кирјос

Тенис

Суспендован Ник Кирјос: Позитиван на кокаин

Ведрана је говорила да се смрти не плаши, а прије неколико мјесеци је расплакала читаоце када је писала како замишља живот својих најближих након њене смрти.

– Је**те, који давеж. Хемо, имуно, зрачења, болница, болница, болница… Па дођеш кући. Мачке грицкају кексиће, цвијеће цвијета око куће, муж у фотељи, на екрану се неки кретени боре за неко прво мјесто. Зове ме пријатељица и плаче. Чекам да се смири. “Ово ти нисам никад рекла, незамислив ми је живот без тебе”. Ћутим јер није пристојно стално понављати, желим умријети, желим умријети, а људи око тебе ти продају фору како је све у мојим рукама само треба мислити ружичасто. Мој муж скаче са столице, “наши” ће ипак бити прваци… Како ће изгледати живот у кући кад ме не буде – написала је Ведрана тада и додала:

стрес-посао

Здравље

Крај љета често исцрпи организам: Како се вратити у ритам

– Шта ће се промијенити? Моме ће мужу си*ати комад, здрави комад, пећи палачинке, све ће наше заједничке фотке лежати у коноби… Смијем се гласно. “Коначно”, говори муж, “видиш да хемо има смисла, боље си, оздравићеш”. Зову ме, посјећују, спремају ми посебне ручкове, а ја глумим ентузијазам пред једним дјететом које схвата да глумим. Другоме кукам. Жао ми је људи који ме не пуштају да одем, а онда ми пада на памет како бих се ја осјећала на њиховом мјесту. Убила бих бога у њима ако би клонули. Задавила бих мужа кад би ми рекао, кад ја умрем на каучу ће сједити, здрави господин и убацивати ти јагоде у уста… “Је*але те јагоде”, вриснула бих хистерично, “бори се за живот, не планирај моју будућност”. Зато му нисам споменула ону си*ату куварицу. Пријатељица ме опет зове: “Замисли, није заборавио на годишњицу, уплатио нам је љетовање на Корчули…’ А онда ме забринуто пита, “како си?” Осјећа се кривом. Хтјела бих мојим драгима нормалним гласом рећи, не бојим се, спремна сам, опустите се и ви. Зашто морам цвркутати, желим живјети, желим живјети желим живјети? Кад ћемо сви ми схватити да се смрт дешава и онима које волимо – писало је у њеној објави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ведрана Рудан

Преминула Ведрана Рудан

књижевница

Коментари (0)

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Србин нападнут на Пагу: Приведена двојица хрватских држављана

3 ч

0
Гости ово никад не виде: Седам година радила ко сезонски радник на Јадрану и све признала

Регион

Гости ово никад не виде: Седам година радила ко сезонски радник на Јадрану и све признала

7 ч

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Регион

Појавила се вијест да је Ђоковић донирао 300.000 евра за Омиш, Хрвати бијесни: "Сад би Томпсон требало да..."

16 ч

0
Невјероватан призор усред сезоне пожара: Из полицијског аута избачен жарећи опушак

Регион

Невјероватан призор усред сезоне пожара: Из полицијског аута избачен жарећи опушак

16 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

14

41

Због пјесме о Крајини српска пјевачица кажњена у Хрватској

14

33

Лука Дончић напушта Лејкерсе?

14

30

Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

14

30

За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима