Ведрана Рудан је овако говорила о својој смрти: ''Како ће изгледати живот у кући кад ме не буде''

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска књижевница Ведрана Рудан двије године се борила са опаком болешћу, а вијести о њеној смрти потресле су регион.
Она је у колумнама описивала све што је пролазила током лијечења, успоне, падове и психичке изазове, преноси Блиц.
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Ведрана је говорила да се смрти не плаши, а прије неколико мјесеци је расплакала читаоце када је писала како замишља живот својих најближих након њене смрти.
– Је**те, који давеж. Хемо, имуно, зрачења, болница, болница, болница… Па дођеш кући. Мачке грицкају кексиће, цвијеће цвијета око куће, муж у фотељи, на екрану се неки кретени боре за неко прво мјесто. Зове ме пријатељица и плаче. Чекам да се смири. “Ово ти нисам никад рекла, незамислив ми је живот без тебе”. Ћутим јер није пристојно стално понављати, желим умријети, желим умријети, а људи око тебе ти продају фору како је све у мојим рукама само треба мислити ружичасто. Мој муж скаче са столице, “наши” ће ипак бити прваци… Како ће изгледати живот у кући кад ме не буде – написала је Ведрана тада и додала:
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– Шта ће се промијенити? Моме ће мужу си*ати комад, здрави комад, пећи палачинке, све ће наше заједничке фотке лежати у коноби… Смијем се гласно. “Коначно”, говори муж, “видиш да хемо има смисла, боље си, оздравићеш”. Зову ме, посјећују, спремају ми посебне ручкове, а ја глумим ентузијазам пред једним дјететом које схвата да глумим. Другоме кукам. Жао ми је људи који ме не пуштају да одем, а онда ми пада на памет како бих се ја осјећала на њиховом мјесту. Убила бих бога у њима ако би клонули. Задавила бих мужа кад би ми рекао, кад ја умрем на каучу ће сједити, здрави господин и убацивати ти јагоде у уста… “Је*але те јагоде”, вриснула бих хистерично, “бори се за живот, не планирај моју будућност”. Зато му нисам споменула ону си*ату куварицу. Пријатељица ме опет зове: “Замисли, није заборавио на годишњицу, уплатио нам је љетовање на Корчули…’ А онда ме забринуто пита, “како си?” Осјећа се кривом. Хтјела бих мојим драгима нормалним гласом рећи, не бојим се, спремна сам, опустите се и ви. Зашто морам цвркутати, желим живјети, желим живјети желим живјети? Кад ћемо сви ми схватити да се смрт дешава и онима које волимо – писало је у њеној објави.
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