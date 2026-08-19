Србин нападнут на Пагу: Приведена двојица хрватских држављана

Аутор:АТВ редакција
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Српски младић нападнут је на националној основи на острву Пагу, због чега су приведена двојица хрватских држављана.
Инцидент се догодио јуче у мјесту Повљани, а двадесетједногодишњи држављанин Србије задобио је лакше повреде, саопштила је задарска полиција.
Из полиције су навели да су осумњичени у доби од 20 и 22 године били под утицајем алкохола и да су се понашали на нарочито дрзак и непристојан начин.
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Према полицијском извјештају, 20-годишњи осумњичени вријеђао је жртву на основу националне припадности, а потом су га и физички напали.
Након криминалистичког истраживања, обојица су истог дана по хитном поступку приведена у надлежни суд, а послије саслушања, 20-годишњаку је одређено задржавање од 10 дана и предат је у затвор, преносе хрватски медији.
(Срна)
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