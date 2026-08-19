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Србин нападнут на Пагу: Приведена двојица хрватских држављана

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 11:15

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Српски младић нападнут је на националној основи на острву Пагу, због чега су приведена двојица хрватских држављана.

Инцидент се догодио јуче у мјесту Повљани, а двадесетједногодишњи држављанин Србије задобио је лакше повреде, саопштила је задарска полиција.

Из полиције су навели да су осумњичени у доби од 20 и 22 године били под утицајем алкохола и да су се понашали на нарочито дрзак и непристојан начин.

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Према полицијском извјештају, 20-годишњи осумњичени вријеђао је жртву на основу националне припадности, а потом су га и физички напали.

Након криминалистичког истраживања, обојица су истог дана по хитном поступку приведена у надлежни суд, а послије саслушања, 20-годишњаку је одређено задржавање од 10 дана и предат је у затвор, преносе хрватски медији.

(Срна)

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Тагови :

Паг

Хрватска

физички напад

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