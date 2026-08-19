Иран разматра ударе по Европи?

Аутор:АТВ редакција
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Иран разматра могућност напада на америчке војне циљеве у Европи уколико предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поново ескалира сукоб, навели су људи блиски иранском режиму, објавио је лист "Фајненшел тајмс"(ФТ).
Два извора су рекла да су иранске снаге процјењивале могуће нападе на америчку имовину у југоисточној Европи, укључујући америчке капацитете у Бугарској, а да је међу потенцијалним метама поменут и Кипар.
Иранске снаге су наводно разматрале и нападе на подморске оптичке каблове у Ормуском мореузу.
Према изворима, Иран припрема планове за проширење сукоба ван Блиског истока уколико Трамп поново нападне иранску инфраструктуру.
Један од извора је рекао да Иран у "случају америчке агресије неће постављати ограничења" на свој одговор и да би могао да га прошири и на Европу.
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Корпус Исламске револуционарне гарде већ је упозорио Велику Британију да ће свака база која се користи за нападе на Иран бити сматрана легитимном метом.
Стручњаци, међутим, оцјењују да је способност Ирана да нанесе озбиљну штету циљевима у Европи ограничена.
Иран посједује балистичке ракете средњег домета које би могле да досегну поједине циљеве у јужној и југоисточној Европи, али би већи домет захтијевао смањење количине бојеве главе, што би ограничило штету.
Иран је ове године већ покушао да нападне удаљене циљеве.
САД су раније оптужиле Техеран да је лансирао ракете према америчко-британској бази Дијего Гарсија у Индијском океану, док је Турска саопштила да је НАТО противваздушна одбрана пресрела неколико балистичких ракета лансираних из Ирана.
Британска база Акротири на Кипру такође је у марту погођена дроном, за који су западни званичници сумњали да је иранског поријекла.
Дипломатски напори између САД и Ирана тренутно су у застоју.
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