Трамп одложио царине, али...

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп одложио је за три дана увођење царина од 50 одсто на одређену робу из Канаде, док двије земље финализују документе о постигнутом трговинском споразуму.
Трамп је навео да су САД и Канада постигле споразум, под условом да потребна документација буде завршена.
Царине је требало да ступе на снагу у 00.01 часова по источном времену, али је Трамп саопштио да их одгађа до краја 21. августа, преноси CNN.
Трамп је одлуку објавио на својој друштвеној мрежи Truth Social.
"Паузирао сам царине од 50 одсто према Канади, које је требало да ступе на снагу сутра ујутро, на период од три дана, јер Канада и САД, под условом да документи буду финализовани, имају договор", написао је Трамп.
Он је у истој објави наговијестио и могућност поновног покретања нафтовода "Keystone XL".
"Велики нафтовод 'Keystone XL', који је давно угасио Успавани Џо Бајден, можда ће бити враћен из мртвих", поручио је Трамп, али није изнио додатне детаље.
Предложене царине обухватиле би производе попут млијечних производа, алкохола и намјештаја, који су прошле године чинили око пет одсто укупне вриједности америчког увоза из Канаде.
Одлука о одлагању услиједила је послије вишедневних преговора. Трамп и канадски премијер Марк Карни разговарали су у понедјељак и уторак, а Карни је преговоре описао као "веома деликатне и интензивне".
Карни је потврдио да су царине одложене и рекао да је остварен значајан напредак, али да је потребно урадити још много тога.
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Трамп је планирао да за увођење царина искористи мало познати амерички закон из 1930-их, односно "Члан 338", који никада раније није коришћен на овај начин. Очекивало се да би његова примјена могла бити оспорена пред судовима.
За разлику од неких других закона, "Члан 338" не предвиђа временско ограничење, па би царине могле да остану на снази неограничено, све док их Трамп или неки будући предсједник не укине.
Царине би имале широк обухват и не би се односиле само на производе због којих је Трамп критиковао Канаду, попут млијечних производа, аутомобила и алкохола. Њима би били обухваћени и индустријска опрема, пластика, намјештај, одјећа и друга произведена роба.
За разлику од неких ранијих Трампових царина, не би постојало изузеће за робу која испуњава услове према трговинском споразуму САД, Мексика и Канаде.
То значи да би и производи који имају право на повлашћени третман према том споразуму могли да буду обухваћени царинама.
Карни је раније оцијенио да би такве царине представљале директно кршење споразума, док је Америчка привредна комора упозорила да би могле да повећају трошкове америчким породицама, поремете ланце снабдијевања и угрозе радна мјеста која зависе од трговине између три земље.
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