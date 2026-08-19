Политички ударац за Зеленског у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Недавно смијењени украјински министар одбране Михаило Федоров позвао је на изборе у ратним условима, наводећи да се нација суочава са кризом управљања, што је највећи унутрашњи изазов за украјинског предсједника Володимира Зеленског од 2022. године.
Тридесетпетогодишњи Федоров био је дугогодишњи савезник Зеленског све до његовог неочекиваног отказа из министарства одбране у јулу, само шест мјесеци након што је именован, обећавајући свеобухватне реформе.
"Демократија не може бити талац Русије. Морамо пронаћи легалан, безбједан и реалан механизам који ће омогућити Украјини да обнови свој пуни демократски процес чак и у условима дугог рата", рекао је Фјодоров.
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У ономе што је изгледало као отворени изазов Зеленском, Федоров је рекао да се Украјина суочава са "системском кризом управљања", преноси "Б92".
"Стари систем пречесто живи по својим правилима. Штити себе. Плаши се промјена", рекао је.
Закон у Украјини забрањује одржавање избора током ратног стања.
BREAKING: Former Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov called for restoring elections even during a prolonged war, saying Ukraine must find a “legal, safe and realistic mechanism” to resume the democratic process.— Clash Report (@clashreport) August 18, 2026
He argued that “democracy cannot be held hostage by Russia”… pic.twitter.com/gb19llnI6R
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