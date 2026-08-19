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Политички ударац за Зеленског у Украјини

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 07:20

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Политички ударац за Зеленског у Украјини
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Недавно смијењени украјински министар одбране Михаило Федоров позвао је на изборе у ратним условима, наводећи да се нација суочава са кризом управљања, што је највећи унутрашњи изазов за украјинског предсједника Володимира Зеленског од 2022. године.

Тридесетпетогодишњи Федоров био је дугогодишњи савезник Зеленског све до његовог неочекиваног отказа из министарства одбране у јулу, само шест мјесеци након што је именован, обећавајући свеобухватне реформе.

"Демократија не може бити талац Русије. Морамо пронаћи легалан, безбједан и реалан механизам који ће омогућити Украјини да обнови свој пуни демократски процес чак и у условима дугог рата", рекао је Фјодоров.

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У ономе што је изгледало као отворени изазов Зеленском, Федоров је рекао да се Украјина суочава са "системском кризом управљања", преноси "Б92".

"Стари систем пречесто живи по својим правилима. Штити себе. Плаши се промјена", рекао је.

Закон у Украјини забрањује одржавање избора током ратног стања.

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Тагови :

Володимир Зеленски

Украјина

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