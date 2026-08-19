Број потврђених случајева еболе премашио 5.000

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго премашио је 5.000, саопштио је Институт за јавно здравље те земље.
У најновијем извештају о ситуацији, до сада је забиљежен 5.021 случај, укључујући 2.378 са смртним исходом, преноси Ројтерс.
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Званичник Свјетске здравствене организације Тијерно Балде изјавио је да епидемија еболе у Демократској Републици Конго може да буде стављена под контролу у року од три мјесеца, уколико буду обезбијеђени потребни ресурси.
(Срна)
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