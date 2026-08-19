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Број потврђених случајева еболе премашио 5.000

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 07:39

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Виза Бонделе, десно, здравствена радница у тиму за превенцију и контролу, виђена на послу у провинцији Итури, источни Конго, сриједа, 5. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Број потврђених случајева еболе у ​​Демократској Републици Конго премашио је 5.000, саопштио је Институт за јавно здравље те земље.

У најновијем извештају о ситуацији, до сада је забиљежен 5.021 случај, укључујући 2.378 са смртним исходом, преноси Ројтерс.

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Званичник Свјетске здравствене организације Тијерно Балде изјавио је да епидемија еболе у Демократској Републици Конго може да буде стављена под контролу у року од три мјесеца, уколико буду обезбијеђени потребни ресурси.

(Срна)

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ебола

Ебола вирус

ДР Конго

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