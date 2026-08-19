Аплауз за Бањалуку без воде

Аутор:АТВ редакција
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Аплауз за лијепу Бањалуку. Аплауз за трамваје, риву, Твртка, аплауз за фестивал, језеро и амфитеатар. Бањалука може остати за пет минута без воде. Између аплауза, можда сте чули ту информацију. Изрекао ју је директор бањалучког Водовода Радован Мајкић.
Уже језгро града Бањалука, сем спорадичних критика, аплаудира "бањалучкој риви" и прекопавању Врбаса. Пљешћу и језеру код Делте, пљешћу споменицима и умјетницима. Становници околних мјеста која немају воде постали су више и досадни. Али, шта ћемо ако читава Бањалука остане без воде?
"Забринут сам. Боље систем познајем. Може град остати без воде уколико нешто значајно не урадимо. Мислим на пумпе које су старе преко 50 година. Капацитет је 515 литара, ако једна страда град остаје без воде. Пумпа је ни у каквом стању. Не можете је обновити у овом моменту ми санирамо шта можемо, али има животни вијек. За то зна градоначелник", рекао је директор водовода у Бањалуци Радован Мајкић.
Он поручује и да градоначелник не може ништа без скупштинске већине, али ето, до сада овај проблем није уврштавао у приједлог буџета.
Умјесто рјешавања дотрајалих пумпи које би могле читаву Бањалуку оставити без воде, за "Бањалучку риву" издваја се 4,5 милиона КМ. И то само за дионицу од Градског до Венеција моста.
Милионима је плаћен и парк код "Делте", милионима је плаћен амфитеатар код Правног факултета. Трамвај без шина, а и без трамваја, коштаће пет милиона КМ.
За Кнеза Лазара који воду не пије издвојиће се 1,7 милион КМ. За све остале који је пију, за сада ништа, можда у наредном буџету. Ако би жртвовали који мегаломански пројекат игралишта за кућне љубимце или диносаурусе, панорамски точак, диносаурусе у природној величини, можда би који милион капнуо и за пумпе за воду да се спријечи црни сценарио који плажи и Радована Мајкића.
Аплауз за лијеп град, али од љепоте се не живи. Ако ова изјава, кадра ПСС-а Драшка Станивуковића, не брине Бањалучане који здушно подржавају архитектонске промјене и лијепу Бањалуку, можда их забрине спознаја да се без воде не може.
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