Воде још нема, рок- четвртак или петак

Аутор:Милица Марјановић
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Mјештани Пискавице овог љета сигурно немају осјећај да живе у 21. вијеку. Воду углавном виде на ТВ-у и на сликама, они који имају струје. У њиховим кућама и двориштима славине су мјесецима суве, а кад вода стигне, потраје тек толико да мјештани провјере да ли им славине још раде. Основне животне потребе, постале су луксуз.
"Једном је дошло и то кад је дошло ваздух је ушао да цијеви пуцају, и то је било негдје око поноћи, била сам се препала реко попуцаше цијеви и кратко је било негдје и до ујутру нема воде више, и ја не знам шта нас више стално биће, неће, нека кажу радимо завршили смо, они су јуче били ту, ја се зезам вичем је л они то представљају што нема воде. Ово буре није ништа него за вц, ми наноћ нанесемо не може нам бити за ноћу камоли дану срећа има струје па испумпамо са струјом јер не би могли вадити морали би ићи тражити у комшилук", рекла је Стојанка Зрнић, Пискавица.
А онда смо дошли у центар Пискавице, мислећи да ћемо наићи на бољу ситуацију, ипак, наишли смо на цистерну без воде.
Поред тога што воде нема, мјештани Пискавице не знају ни када ће је бити. Стижу само нови рокови, нова обећања, једино не стиже информација када ће вода до кућа стићи. У систем се кажу одавно не могу поуздати, тако да им воду обезбјеђују породица, комшије и ко год може да је донесе. А они који немају аутомобил, дјецу која могу помоћи или некога да им воду допреми, они броје празне флаше.
"Немамо читаво љето воде, ето то је највећи проблем а јутрос тренутно нема ни струје ни воде и шта је то, а цистерна је празна нек ту цистерну довезу нека буде редукција али они кажу у понедјељак ће бити у уторак ће бити вода све нас лажу нема неке искрености ни од град", каже Сњежана Кнежевић, Пискавица.
"Дођу син и кћи и донесу воде, дође он из станице али има неког посла да би и дошао донијети ако вјерујете ни немам је, у флашама имам мало али шта би не можемо ми промијенити ништа друго то је главном у рукама", рекла је Вукица Касаловић, Пискавица.
Систем Туњице 1 и Туњице 2 је завршен, како каже градоначелник али и даље остаје питање- гдје је вода? Грађанима који је и даље немају стиже још једно у низу оправдања, овај пут ваздушни чепови, а рокови се опет помјерају од четвртка до петка. Дакле, цијеви су пуне воде, систем наводно функционише, али вода до грађана још увијек не стиже.
"Данас је уторак, можда закључно са четвртком, петком да кажемо да је све озваничено и да више нема никаквих проблема, а сада тестно ми користимо систем као да и није тест, све циркулише несметано, ако се неко жали да још није дошла вода рекао сам до чега је просто кисеоник и вода се нагомилају када цијеви не буду испуњени водом али просто то је тако", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Дакле, рок је четвртак или петак, до тада би и завдушни чепови, ваљда, требало да попусте да вода коначно стигне до свих.
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