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"На овој локацији би могао почети трећи свјетски рат": Апокалиптично предвиђање бившег аналитичара ЦИА

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03.10.2026 09:32

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"На овој локацији би могао почети трећи свјетски рат": Апокалиптично предвиђање бившег аналитичара ЦИА
Фото: screenshot / x

Лари Џонсон, бивши аналитичар ЦИА и сарадник портала Сонар21.ком, изјавио је у петак за „Трендс џурнал“ да би Калињинград могао да буде мјесто на којем би, у случају директног сукоба Русије и НАТО-а, почео Трећи свјетски рат.

Његова оцјена услиједила је након упозорења Москве да би, у случају угрожавања Калињинградске области, могла да употријеби сва расположива средства за њену одбрану.

Калињинград, једини руски излаз на Балтичко море, главни је град истоимене руске области, смјештене између Пољске и Литваније, дуж обале Балтичког мора. Русија се ослања на теретне маршруте преко Литваније и Бјелорусије за транспорт робе, попут угља и грађевинског материјала, из луке.

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Тагови :

балистичке ракете

Русија

Калињинград

Трећи свјетски рат

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