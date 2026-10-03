"На овој локацији би могао почети трећи свјетски рат": Апокалиптично предвиђање бившег аналитичара ЦИА

Аутор:АТВ редакција
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Лари Џонсон, бивши аналитичар ЦИА и сарадник портала Сонар21.ком, изјавио је у петак за „Трендс џурнал“ да би Калињинград могао да буде мјесто на којем би, у случају директног сукоба Русије и НАТО-а, почео Трећи свјетски рат.
Његова оцјена услиједила је након упозорења Москве да би, у случају угрожавања Калињинградске области, могла да употријеби сва расположива средства за њену одбрану.
Калињинград, једини руски излаз на Балтичко море, главни је град истоимене руске области, смјештене између Пољске и Литваније, дуж обале Балтичког мора. Русија се ослања на теретне маршруте преко Литваније и Бјелорусије за транспорт робе, попут угља и грађевинског материјала, из луке.
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