Сутра сунчано и топло, ујутру хладно: Прољећне температуре усред јесени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра се очекује претежно сунчано и топло вријеме, уз хладно јутро и мјестимичну маглу око ријека и по котлинама.
Према прогнози, наставља се утицај висинског гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха. У приземљу ће се задржати поље притиска изнад нормале, под утицајем пространог антициклона изнад централне и јужне Европе.
Јутро ће бити претежно ведро и хладно, док је око ријека и по котлинама понегдје могућа пролазна магла. Током дана очекује се претежно сунчано и топло вријеме.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив, а током дана повремено умјерен, сјевероисточног смјера.
Минимална температура ваздуха кретаће се од 1 до 7 степени, на југу до 13 степени, док ће у вишим предјелима бити око -2 степена Целзијуса.
Максимална температура ваздуха биће од 23 до 28 степени, а у вишим предјелима око 17 степени Целзијуса, саопштио је РХМЗ.
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