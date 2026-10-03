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Сутра сунчано и топло, ујутру хладно: Прољећне температуре усред јесени

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03.10.2026 10:14

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској сутра се очекује претежно сунчано и топло вријеме, уз хладно јутро и мјестимичну маглу око ријека и по котлинама.

Према прогнози, наставља се утицај висинског гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха. У приземљу ће се задржати поље притиска изнад нормале, под утицајем пространог антициклона изнад централне и јужне Европе.

Јутро ће бити претежно ведро и хладно, док је око ријека и по котлинама понегдје могућа пролазна магла. Током дана очекује се претежно сунчано и топло вријеме.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив, а током дана повремено умјерен, сјевероисточног смјера.

Минимална температура ваздуха кретаће се од 1 до 7 степени, на југу до 13 степени, док ће у вишим предјелима бити око -2 степена Целзијуса.

Максимална температура ваздуха биће од 23 до 28 степени, а у вишим предјелима око 17 степени Целзијуса, саопштио је РХМЗ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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