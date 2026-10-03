Випотник: Повезујемо заштићена подручја Српске и Србије

Извор:
СРНА
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Национални парк "Дрина" и Парк природе "Велики Столац", као заштићена подручја Републике Српске, повезаће се са заштићеним подручјима Србије - Националним парком "Тара" и Парком природе "Шарган - Мокра Гора", речено је Срни у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске.
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник изјавио је Срни да ће наведена заштићена подручја у заједничким активностима користити назив Прекогранично подручје "Тара - Дрина".
Випотник је подсјетио да је Меморандумом о разумијевању и сарадњи у области заштите животне средине између Министарства заштите животне средине Србије и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске, из новембра 2025. године, између осталог, прописано успостављање сарадње у погледу заштићених подручја, а нарочито кроз прекогранично повезивање заштићених подручја Србије и Српске.
"Активности на успостављању Прекограничног подручја `Тара – Дрина` трају од средине 2024. године и резултат су сарадње два министарства и Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске и Завода за заштиту природе Републике Србије", навео је Випотник.
Он је напоменуо да је правни основ за прекогранично повезивање заштићених подручја Српске и Србије садржан у Закону о заштити природе Републике Српске, којим је прописано да се заштићена подручја могу прекогранично повезивати са заштићеним подручјима сусједних држава или ентитета.
Випотник је додао да таква одредба постоји и у Закону о заштити природе Србије.
Говорећи о значају повезивања, Випотник је рекао да ће се она огледати у директном доприносу развоју и унапређењу сарадње у управљању и спровођењу мјера заштите, организацији научних истраживања, размјени искустава у области заштите природе.
"Моћи ћемо спроводити пројекте, утицати на развој одрживог туризма, организовати едукацији и промоцији, те укључивати све заинтересоване стране у реализацију активности прекограничног заштићеног подручја", навео је Випотник.
Он је додао да ће се заједнички радити у области заштите природе, а нарочито на развоју и унапређења управљања заштићеним подручјима и спровођењу мјера заштите, организацији научних истраживања, размјени искустава, развоју одрживог еко-туризма, промоцији природних и културних вриједности Прекограничног подручја "Тара – Дрина".
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