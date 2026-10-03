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Данас комеморација Небојши Куштриновићу

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03.10.2026 08:02

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Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог
Фото: Printscreen Youtube

Комеморација познатом бањалучком метеорологу Небојши Куштриновићу биће одржана данас у Културном центру Бански двор у Бањалуци.

Комеморацији ће присуствовати и предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Куштриновић је преминуо 30. септембра у 78. години. Радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, а био је и директор Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Остаће упамћен и као дугогодишњи телевизијски и радијски сарадник, који је метеорологију на препознатљив начин приближавао широј јавности.

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Тагови :

Небојша Куштриновић

Преминуо Небојша Куштриновић

метеоролог

комеморација

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