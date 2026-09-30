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Цвијановић: Небојшу Куштриновића ће памтити бројне генерације

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30.09.2026 12:41

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да ће Небојшу Куштриновића памтити бројне генерације по његовом препознатљивом гласу и начину на који је метеорологију приближавао јавности.

"Са искреном тугом примила сам вијест о смрти Небојше Куштриновића, човјека чије су знање, преданост и посебан приступ метеорологији оставили дубок траг у струци и јавном животу Републике Српске",навела је Цвијановићева у телеграму саучешћа.

Она је додала да ће Куштриновић остати упамћен и по свом раду на телевизији и радију, али прије свега као стручњак посвећен свом позиву и људима.

Милорад Додик

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Додик: Небојша Куштриновић оставио дубок траг у друштву

Познати бањалучки метеоролог Небојша Куштриновић /78/ преминуо је у Бањалуци.

Рођен је 8. јула 1948. године у Бањалуци, а радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, као и на мјесту директора Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Небојша Куштриновић

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Једну анегдоту о Небојши Куштриновићу Бањалука и данас препричава

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Небојша Куштриновић

Преминуо Небојша Куштриновић

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