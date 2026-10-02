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Лото бројеви: Извучена комбинација у 79. колу

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02.10.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 79. кола, које је извучено 02.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 4, 10, 14, 15, 28, 33, 34.

Лото 7/39 резултати, 79. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 4.500.000 КМ извучени су бројеви: 4, 10, 14, 15, 28, 33, 34.

Лото плус резултати, 79. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.600.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 6, 16, 21, 23, 26, 36.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 79. коло

Џокер игра у 79. колу износила је 140.000 КМ, извучени су бројеви: 1, 7, 8, 4, 5, 2

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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