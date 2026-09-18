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Лото бројеви: Извучена лото комбинација у 75. колу

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18.09.2026 20:18

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 75. кола, које је извучено 18.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 19, 39, 15, 25, 10, 1, 23.

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.050.000 КМ, извучени су бројеви: 19, 39, 15, 25, 10, 1, 23.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 75. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.290.000 КМ, извучени су бројеви: 6, 12, 5, 2, 10, 30, 22.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 75. коло

Џокер игра у 75. колу износила је 20.000 КМ, извучени су бројеви: 1, 9, 3, 0, 5, 7.

Ни у овој игри није било добитника.

Специјалну награду аутомобил Пежо 308 добио је играч чији је потврдни број: 410971145.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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