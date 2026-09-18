Лото бројеви: Извучена лото комбинација у 75. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 75. кола, које је извучено 18.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 19, 39, 15, 25, 10, 1, 23.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.050.000 КМ, извучени су бројеви: 19, 39, 15, 25, 10, 1, 23.
У овој игри није било добитника
Лото плус резултати, 75. коло
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.290.000 КМ, извучени су бројеви: 6, 12, 5, 2, 10, 30, 22.
У овој игри није било добитника.
Џокер резултати, 75. коло
Џокер игра у 75. колу износила је 20.000 КМ, извучени су бројеви: 1, 9, 3, 0, 5, 7.
Ни у овој игри није било добитника.
Специјалну награду аутомобил Пежо 308 добио је играч чији је потврдни број: 410971145.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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