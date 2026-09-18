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Колапс електроенергетске мреже, цијела држава остала без струје

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18.09.2026 20:59

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Колапс електроенергетске мреже, цијела држава остала без струје
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Електроенергетска мрежа на Куби доживјела је данас потпуни колапс, саопштило је кубанско Министарство енергетике, због чега је око девет милиона становника остало без електричне енергије.

Кубански електроенергетски систем већ дуже вријеме суочава се са озбиљним проблемима због недостатка горива, дотрајале инфраструктуре и ограничења у снабдијевању нафтом, преноси Ројтерс.

Чак и када национална мрежа функционише, на Куби су чести вишечасовни и понављајући прекиди у снабдијевању електричном енергијом, који погађају милионе становника.

Министарство енергетике није одмах саопштило детаље о узроку најновијег потпуног колапса мреже нити када се очекује нормализација снабдијевања електричном енергијом.

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Тагови :

Куба

Куба без струје

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