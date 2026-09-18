Колапс електроенергетске мреже, цијела држава остала без струје

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Електроенергетска мрежа на Куби доживјела је данас потпуни колапс, саопштило је кубанско Министарство енергетике, због чега је око девет милиона становника остало без електричне енергије.
Кубански електроенергетски систем већ дуже вријеме суочава се са озбиљним проблемима због недостатка горива, дотрајале инфраструктуре и ограничења у снабдијевању нафтом, преноси Ројтерс.
Чак и када национална мрежа функционише, на Куби су чести вишечасовни и понављајући прекиди у снабдијевању електричном енергијом, који погађају милионе становника.
Министарство енергетике није одмах саопштило детаље о узроку најновијег потпуног колапса мреже нити када се очекује нормализација снабдијевања електричном енергијом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
00
21
51
21
45
21
19
21
17
Тренутно на програму