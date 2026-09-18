Трамп и Рубио за поштовање националног суверенитета

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп и државни секретар Марко Рубио залагаће се за поштовање националног суверенитета током предстојеће сједнице Генералне скупштине УН, саопштено је из Стејт департмента.
"Заједно са предсједником Трампом, секретар Рубио ће се залагати за то да се УН врате свом основном мандату – очувању међународног мира и безбједности уз поштовање националног суверенитета", наводи се у саопштењу.
Додаје се да ће Рубио на маргинама засједања Генералне скупштине УН одржати састанке са неколико колега, те да ће фокус, између осталог, бити на безбједности, економији и подршци мировним напорима.
Општа дебата биће одржана од 22. до 28. септембра, преноси Срна.
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