Logo

Трамп и Рубио за поштовање националног суверенитета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 20:56

Коментари:

0
Трамп и Рубио за поштовање националног суверенитета
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп и државни секретар Марко Рубио залагаће се за поштовање националног суверенитета током предстојеће сједнице Генералне скупштине УН, саопштено је из Стејт департмента.

"Заједно са предсједником Трампом, секретар Рубио ће се залагати за то да се УН врате свом основном мандату – очувању међународног мира и безбједности уз поштовање националног суверенитета", наводи се у саопштењу.

Додаје се да ће Рубио на маргинама засједања Генералне скупштине УН одржати састанке са неколико колега, те да ће фокус, између осталог, бити на безбједности, економији и подршци мировним напорима.

Општа дебата биће одржана од 22. до 28. септембра, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Марко Рубио

Америка

Генерална скупштина УН

Стејт департмент

Коментари (0)

Више из рубрике

"Европа улази у нову енергетску кризу"

Свијет

"Европа улази у нову енергетску кризу"

1 ч

0
ЦНН: АИ умало изазвао рат Америке и Кине

Свијет

ЦНН: АИ умало изазвао рат Америке и Кине

2 ч

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Земљотрес јачине 4,8 степени погодио Чиле

2 ч

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба

Свијет

Ајкула раскомадала пливача пред купачима у Аустралији

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Трамп забранио новинарима Си-Ен-Ена улазак у Бијелу кућу

21

51

Громогласан аплауз за Фјодора Јемељаненка

21

45

Владимир Путин раскринкао западне лидере

21

19

Спортиста тужио бившу јер је јавно говорила да је обдарен: Тврдила да не могу да имају односе због тога

21

17

Михаилово чудо: Шта се слави 19. септембра и која вјеровања прате овај празник

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима