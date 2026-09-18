Спортиста тужио бившу јер је јавно говорила да је обдарен: Тврдила да не могу да имају односе због тога

Аутор:АТВ редакција
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Амерички окружни судија Патрик Шилц одбацио је тужбу коју је бивши НФЛ играч Мет Калил поднио против бивше супруге, инфлуенсерке и модела Хејли Калил, након што је она у једном преносу уживо открила да је разлог њиховог развода била физичка некомпатибилност у интимном односу.
Овом одлуком окончана је првостепена фаза правне битке која је мјесецима привлачила велику пажњу америчких медија.
Случај је почео у новембру 2025. године, када је Хејли Калил гостовала у преносу уживо на платформи Twitch код интернет креатора Марлона Гарсије.
Говорећи о љубави и браку, бивши модел часописа Спортс илустрејт објаснила је да је главни разлог развода била физичка некомпатибилност са тадашњим супругом и да је он превише обдарен.
У почетку није жељела да детаље изговори пред камерама, већ их је написала на телефону и показала водитељу, а затим је и усмено потврдила своје тврдње.
„Покушали смо апсолутно све што је било у нашој моћи, од различитих терапеута до љекара. Уопште нисам лагала“, рекла је.
Додала је да интимни односи међу њима нису били могући, а да се све не заврши сузама.
Након што су снимци из емисије постали вирални, Мет Калил је у јануару 2026. поднио тужбу савезном суду у Минесоти.
Оптужио је бившу супругу за нарушавање приватности и неправедно богаћење, тврдећи да су њени коментари њега и његову породицу изложили подсмјеху и нежељеној пажњи.
У тужби је наведено и да је његова садашња супруга, манекенка Кејлани Асмус, почела да добија узнемирујуће поруке након ширења снимка интернетом.
Његов правни тим тврдио је и да је Хејли финансијски профитирала захваљујући већем броју пратилаца и спонзорских уговора.
Адвокат Рајан Саба поручио је да право да неко исприча своју животну причу не подразумева и право да открива повјерљиве информације из брака ради стицања популарности и зараде.
Адвокати инфлуенсерке затражили су одбацивање тужбе, оцијенивши да би прихватање Калилових аргумената представљало опасан преседан.
Њихов заступник Метју Бијалик истакао је да је Хејли говорила о сопственом искуству и да се ради о говору заштићеном Првим амандманом америчког Устава.
Одбрана је такође нагласила да је Мет Калил годинама био јавна личност као играч Минесота Вајкингса и Каролина Пантерса, због чега има смањено очекивање приватности у односу на обичне грађане.
Судија Патрик Шилц је 17. септембра 2026. одбацио све тачке оптужнице.
У образложењу пресуде навео је да су Хејлине изјаве заштићене јер су представљале аутобиографски осврт на њен брак, здравствене изазове и лично искуство.
Суд је прихватио аргумент да њен наступ није био првенствено усмјерен на злонамјеран напад на бившег супруга, већ на описивање сопственог живота, што је у овом случају оцијенио као говор заштићен законом.
Послије пресуде, 34-годишња Хејли Калил изјавила је да јој је лакнуло што је вишемјесечни процес завршен.
„Било је то мучно и емоционално исцрпљујуће искуство за све укључене. Надам се да ће ова пресуда охрабрити и друге жене да слободно говоре о својим искуствима“, рекла је.
Међутим, 37-годишњи Мет Калил не одустаје од правне борбе. Његов адвокат потврдио је да ће искористити право на жалбу вишој судској инстанци, па би случај могао да добије наставак пред апелационим судом.
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