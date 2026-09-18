Овим пјевачима су жене након развода узеле имовину

Аутор:АТВ редакција
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Разводи на естради често носе са собом скандале али и финансијске губитке, а поједини пјевачи су након краха брака остали без вриједних некретнина и разрађених бизниса.
Док је један бившој супрузи препустио луксузну вилу вриједну милион евра, други је након споразумног разлаза остао без двије куће и пекара, пише Блиц.
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Пјевач Аца Лукас открио је да је након разлаза бившој супрузи Соњи Вуксановић и њиховој кћерки Викторији оставио луксузну кућу чија се вриједност процјењује на скоро милион евра, док је он наставио да живи у стану.
Лукас је нагласио да је све уредно потписао и да је некретнина у потпуности припала Соњи, која је потом одлучила да је прода његовом пријатељу.
– Није поента приче што је он купио кућу, већ ако се ми знамо сто година, а знамо се, ред је да дођеш и кажеш: ‘Е, преговарам са твојом бившом женом да купим кућу‘ – рекао је Лукас годинама касније гостујући у емисији код Бокија 13.
Пјевач је детаљно објаснио како је протекла подјела имовине и како је реаговао када је сазнао ко је купац некретнине:
– Све сам ја то потписао, нема ту шта… Ја сам такав човјек. То више није била моја кућа, већ куће моје жене, и она може да прода коме хоће, да ради са том кућом шта хоће. Она је имала неке своје планове, ја немам ништа против. Међутим, десила се друга ствар. Она је продала ту кућу и купила стан! Она је мени и рекла да ће продати кућу и купити стан… Рекао сам јој океј, ако вам тако одговара… Али, ко купује кућу? Марко! Да, Марко – рекао је.
Подсјетимо, бивша супруга Аце Лукаса, Соња Вуксановић, једном приликом је поткачила бивше мужеве када је изјавила да је боље да јој се кћерка уда за аутомеханичара него за пјевача.
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Пјевач Милош Бојанић (74), који важи за једног од најбогатијих људи на естради, у младости се оженио првом супругом Драгицом свега пет дана након што су се срели у кафани. Бојанић је признао да су тада били млади – он је имао 22, а Драгица 18 година – те да је брзоплето улетио у брак:
– Ја сам најлуђи човјек на свијету, који се жени на брзину. Ма каква љубав на први поглед, ја не знам сада шта је то било. То је било свиђање на први поглед. Како човјек да се заљуби за пет дана, па то је немогуће, ја сам будала – говорио је Бојанић.
Иако су се споразумно разишли без иједне ружне речи, подела имовине била је прилично болна за певачев новчаник јер је морао да препусти велики део богатства. Певач је отворено испричао шта је све припало његовој бившој супрузи:
– Ја сам тада имао двије куће овде, кућу на мору и један бизнис, пекару. Она је узела те двије куће и пекару, мени је остала кућа на мору и наставио сам даље – открио је.
Након краха брака и неколико година самовања, Бојанић данас ужива у складном браку са супругом Бранком, која је од њега млађа 24 године.
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Подсјетимо, Ненад Алексић Ша рекао је да му је бивша супруга Ивана након развода узела 150.000 евра.
– Локали, стан, новац, али боже мој. Направио је Ненад то, направиће опет. Радим детаљно на свему томе да се вратим у то првобитно стање. Знам да ћу кроз коју годину то све опет зарадити. Ивана никада није хтјела да уђе у Задругу. Ту своту новца за улазак у ријалити никада не би могла да добије, коју је добила бракоразводном парницом. Не мислим да је све то тактички урадила. Повријеђена жена, ја то тако гледам. Ја увијек кажем ако некога толико волиш бори се, шта год да сам урадио. Испребијај ме, повуци ме за уши, види да ли сам се покајао. Ако не могу да исправим грешку онда ме пусти – испричао је репер за медије.
Док се Ивана није оглашавала, Ша је износио мноштво тврдњи о њиховом браку. Он је тврдио да је Ивана након развода узела око 150.000 евра.
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– Покушавали смо и радили на томе да имамо дијете. Мени је то једина и највећа неостварена жеља. И ево сад кад причам све, морам да кажем да ми је Ивана у једном тренутку рекла: “Можда ми још нисмо ни спреми за дијете”. Сводило се наше вријеме на то да ја сједим у салону, чекам да заврши посао и онда кући, кокице и филм, па легнемо да спавамо. Ал’ кад кажем спавамо – спавамо. Радила је доста и причала је да је уморна. Фалиле су ми неке ствари у браку. Легнемо и спавамо. Нема ништа, само спавамо. Кад је био период короне били смо стално у кући и ми смо се понашали као да не подносимо једно друго. Сметало ми је што нисмо интимни. Размишљао сам стално о томе да зарадим паре и путовао сам и радио. Она је финансијски доприносила у браку. Радила је доста у салону. Све рјеђе и рјеђе смо били интимни. Чак сам јој и рекао: Немој да одем и са стране да тражим нешто – казао је Ненад Алексић Ша.
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