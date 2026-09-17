Осуђена кћерка Николине Пишек због крађе накита из виле: Није била осумњичена, ево како је кажњена

Аутор:АТВ редакција
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Кћерка Николине Пишек и Марка Цигоја, Хана Цигој, требало је да свједочи у поступку који се води пред сплитским Општинским судом, али се ни овог пута није појавила на рочишту.
Због њеног поновног изостанка, судија Јасенка Павловић одлучила је да реагује, па јој је изречена новчана казна од 1.500 евра.
Поред новчане казне, издат је и налог за довођење како би се обезбиједило да Хана наредни пут дође пред суд. Налог је упућен на њену адресу у Загребу, преноси Телеграф.
Овај случај води се против Рока Галеа, који је оптужен за крађу скупоцјених сатова, накита и најмање 63.000 евра из луксузне виле у Каштелима. Поступак траје већ шест година, а на посљедњем рочишту поново су разматрани докази.
Посебну пажњу привукао је управо изостанак Хане Цигој, која је требало да буде саслушана као свједок.
Као разлог недоласка, суду је достављен документ италијанског факултета, према којем је Хана наводно имала обавезе на студијама у Милану. Међутим, судија то образложење није прихватила као довољно увјерљиво јер документ, како је наведено на рочишту, није имао печат нити другу званичну потврду којом би се могло провјерити да ли је Хана заиста имала обавезе због којих није могла да дође.
Ово није први пут да се Хана није појавила пред судом. Њен претходни изостанак био је оправдан пословним обавезама.
Ипак, одлука о новчаној казни још не мора бити коначна. Судија је оставила могућност да се казна накнадно преиспита уколико Хана достави одговарајућу документацију и образложење које би суд прихватио као оправдање.
Истовремено, у поступку и даље недостаје дио документације која би требало да потврди власништво над скупоцјеним предметима за које се тврди да су украдени. Управо је то питање раније покренула одбрана Рока Галеа.
Адвокати оптуженог затражили су да особе које се сматрају оштећенима доставе доказе да су сатови, накит и друге драгоцјености наведене у оптужници заиста биле у њиховом власништву. Суд је њихов приједлог прихватио, али тражена документација до посљедњег рочишта није достављена.
Према оптужници, Гале је крајем јула 2020. године искористио тренутак када гости нису били у вили и из објекта однио новац и скупоцјене предмете.
Међу њима се наводе мушки сат Квстос (Cvstos), процијењен на око 18.000 евра, златни Пјер Кунц (Pierre Kunz), вриједан око 25.000 евра, као и Ролекс Скај-Двелер Роуз Голд (Rolex Sky-Dweller Rose Gold), чија је вриједност процијењена на 35.000 евра.
Тужилаштво наводи и Картије Лав (Cartier Love) наруквицу са брилијантима, вриједну више од 40.000 евра, Картије Пантер (Cartier Panthère) прстен, процијењен на 24.000 евра, као и Шопар (Chopard) прстен, чија се вриједност, према оптужници, процјењује на чак 65.000 евра.
Поред накита и сатова, наводи се и најмање 63.000 евра у готовини.
Укупна вриједност имовине за коју се тврди да је нестала мјери се стотинама хиљада евра. Роко Гале одбацује оптужбе, док његова одбрана инсистира на томе да нема доказа који потврђују да је управо он однио наведене предмете.
Због тога је за одбрану важно и питање документације која би потврдила власништво над драгоцјеностима.
Догађаје који су претходили нестанку вриједних предмета раније је пред судом описивао Даријо Шарић, власник и директор сплитске компаније „ВИП Холидеј Букер“ (VIP Holiday Booker). Преко његове фирме био је договорен најам виле у Каштел Старом, у којој су током љета 2020. боравили Николина Пишек и њен тадашњи супруг, покојни Видоје Ристовић.
Према Шарићевом свједочењу, почетак најма није указивао на проблеме. Дио новца плаћен је картицом унапријед, док је остатак требало да буде предат власнику у готовини по доласку. Био је договорен и сигурносни депозит.
За вилу је уобичајени депозит износио 2.000 евра, али је због најављена два пса повећан на 3.000 евра. Међутим, према Шарићевим ријечима, Гале га је накнадно обавијестио да у вилу нису стигла два пса, већ четири пса и јеж.
Шарић је објаснио да власник, према правилима најма, може да тражи додатни депозит уколико се број гостију или кућних љубимаца разликује од података наведених приликом резервације.
Ситуација је потом почела да се заоштрава, а услиједили су телефонски позиви. Шарић је пред судом рекао да га је контактирао Видоје Ристовић и описао га као веома љутитог и непријатног.
Према његовом исказу, Ристовић му је пријетио да ће запалити кућу и направити штету од 300.000 евра. Шарић се присјетио и да му је Ристовић рекао како ће ситуацију ријешити „Јоке из Хелс Ејнџелса“ (Hells Angels), што је свједок схватио као пријетњу.
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