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Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

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17.09.2026 14:54

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Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола
Фото: Youtube / Sara Jo

Пјевачица Сара Јо поново је успјела да подигне огромну прашину и привуче све погледе провокативном објавом на друштвеним мрежама.

Она је на Инстаграму под‌ијелила низ фотографија на којој позира полугола, док су јој груди прекривали дугачки праменови плаве косе и руке.

У спуштеним фармеркама и уз пјесму Бритни Спирс, пјевачица је показала заносну фигуру и направила праву пометњу међу пратиоцима.

Њена објава стигла је баш у тренутку када јавност бруји о њеној новој вези са младим глумцем Алексејем Бјелогрлићем.

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Подијели:

Тагови :

Сара Јовановић

Пјевачица

фотографије

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