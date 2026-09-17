Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сара Јо поново је успјела да подигне огромну прашину и привуче све погледе провокативном објавом на друштвеним мрежама.
Она је на Инстаграму подијелила низ фотографија на којој позира полугола, док су јој груди прекривали дугачки праменови плаве косе и руке.
У спуштеним фармеркама и уз пјесму Бритни Спирс, пјевачица је показала заносну фигуру и направила праву пометњу међу пратиоцима.
Њена објава стигла је баш у тренутку када јавност бруји о њеној новој вези са младим глумцем Алексејем Бјелогрлићем.
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