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Шведски премијер поднио оставку

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17.09.2026 15:24

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Шведски премијер поднио оставку
Фото: Tanjug/AP/TT News Agency/Claudio Bresciani

Шведски премијер Улф Кристерсон поднио је оставку на функцији након што су коначни резултати парламентарних избора потврдили пораз десничарског блока којем припада, преноси Ројтерс.

Четири странке лево од центра, предвођене Социјалдемократском партијом бивше премијерке Магдалене Андерсон, освојиле су изборе са 50.359 гласова више од десног блока, показују коначни резултати гласања одржаног прошле недјеље.

Лијево оријентисане странке имаће укупно 176 мандата у новом парламенту, док ће Кристерсонова тространачка коалиција, заједно са крајње десничарским Шведским демократама, имати 173 мјеста.

Шведске демократе, које су очекивале да након избора постану дио владе, биле су дио десног политичког блока познатог као Tidö блок.

Кристерсонова оставка отвара пут за преговоре о формирању нове владе.

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Тагови :

Шведска

премијер

оставка

Улф Кристерсон

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