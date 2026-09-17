Logo

Анкете: ЦДУ једва изнад цензуса уочи избора

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 14:51

Коментари:

0
Анкете: ЦДУ једва изнад цензуса уочи избора
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Конзервативни демохришћани (ЦДУ) канцелара Фридриха Мерца су у анкетама уочи покрајинских избора у Мекленбургу-Западној Померанији клизнули на седам одсто подршке, само два процентна поена изнад прага за пролаз у парламент.

Упркос, томе, први на изборној листи странке, Данијел Петерс, каже да је увјерен да ће ЦДУ у долазећој власти у покрајини "играти кључну улогу" између партија са супротстављених крајева политичког спектра. Он је у ТВ расправи са представницима Љевице, Зелених и Савеза Сара Вагенкнехт (БСВ) инсистирао да ће ЦДУ бити неопходна за избјегавање власти крајње љевице или деснице.

Милорад Додик

Република Српска

Почео састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

Скорашње анкете десничарској Алтернативи за Њемачку (АфД) дају између 35 и 38 одсто подршке, пар процентних поена више него владајућој Социјалдемократској партији (СПД). СПД од 2021. покрајину води у коалицији са партијом Љевица.

Анкете наговјештавају да СПД и Љевица, која је на десетак одсто подршке, послије избора неће имати довољно да наставе без трећег партнера.

Са АфД нико не жели да сарађује због екстремних ставова, па су потенцијални кандидати Зелени, који се тетурају на самом цензусу од пет одсто, и ЦДУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

ЦДУ/ЦСУ

Фридрих Мерц

АфД

Коментари (0)

Више из рубрике

Премијер Шведске поднио оставку

Свијет

Премијер Шведске поднио оставку

1 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује Регионалном форуму АСЕАН-а (ARF), који је дио састанка министара спољних послова Асоцијације нација југоисточне Азије (АСЕАН), у Пасају (Метро Манила), на Филипинима, у четвртак, 23. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: Запад увјерио многе да треба бити опрезан у вези са било каквим договорима са њима

2 ч

0
Октоберфест пиво

Свијет

Пиво на Октоберфесту поново поскупљује: Погледајте колико ће коштати кригла

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Мајка се током ручка удавила пред дјецом: Љекари нису успјели да је спасу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Шведски премијер поднио оставку

15

19

Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње

15

16

Амиџић: Парламентарна скупштина изгласала закон којим су повећане плате и функционерима

15

08

Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

14

54

Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима