Анкете: ЦДУ једва изнад цензуса уочи избора

Аутор:АТВ редакција
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Конзервативни демохришћани (ЦДУ) канцелара Фридриха Мерца су у анкетама уочи покрајинских избора у Мекленбургу-Западној Померанији клизнули на седам одсто подршке, само два процентна поена изнад прага за пролаз у парламент.
Упркос, томе, први на изборној листи странке, Данијел Петерс, каже да је увјерен да ће ЦДУ у долазећој власти у покрајини "играти кључну улогу" између партија са супротстављених крајева политичког спектра. Он је у ТВ расправи са представницима Љевице, Зелених и Савеза Сара Вагенкнехт (БСВ) инсистирао да ће ЦДУ бити неопходна за избјегавање власти крајње љевице или деснице.
Република Српска
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Скорашње анкете десничарској Алтернативи за Њемачку (АфД) дају између 35 и 38 одсто подршке, пар процентних поена више него владајућој Социјалдемократској партији (СПД). СПД од 2021. покрајину води у коалицији са партијом Љевица.
Анкете наговјештавају да СПД и Љевица, која је на десетак одсто подршке, послије избора неће имати довољно да наставе без трећег партнера.
Са АфД нико не жели да сарађује због екстремних ставова, па су потенцијални кандидати Зелени, који се тетурају на самом цензусу од пет одсто, и ЦДУ.
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