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Лавров: Запад увјерио многе да треба бити опрезан у вези са било каквим договорима са њима

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17.09.2026 13:24

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује Регионалном форуму АСЕАН-а (ARF), који је дио састанка министара спољних послова Асоцијације нација југоисточне Азије (АСЕАН), у Пасају (Метро Манила), на Филипинима, у четвртак, 23. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Поступци Запада увјерили су многе да у свим договорима са њим треба поступати опрезно, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Начин на који Запад води своје послове увјерио је многе да треба бити опрезан у вези са било каквим договорима са том групом држава, која може у тренутку да поцијепа све своје споразуме и занемари све принципе које је деценијама промовисала на међународној сцени у оквиру концепта глобализације", рекао је Лавров током званичног отварања Четвртог конгреса Међународног русофилског покрета.

Према његовим ријечима, слободне тржишне снаге, фер конкуренција и неповредивост имовине одбачени су након одлуке Запада да подржи нацистички режим који је незаконито дошао на власт у Украјини против Русије.

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"Ипак, у западним земљама има много разумних људи који показују интересовање за Русију, њену културу, језике и духовне и моралне вриједности", истакао је Лавров.

Лавров је додао да је недавно потписан и ступио на снагу указ руског предсједника Владимира Путина о пружању хуманитарне подршке онима који дијеле традиционалне руске духовне и моралне вриједности.

(Срна)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Запад

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