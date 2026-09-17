Лавров: Запад увјерио многе да треба бити опрезан у вези са било каквим договорима са њима

Аутор:АТВ редакција
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Поступци Запада увјерили су многе да у свим договорима са њим треба поступати опрезно, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Начин на који Запад води своје послове увјерио је многе да треба бити опрезан у вези са било каквим договорима са том групом држава, која може у тренутку да поцијепа све своје споразуме и занемари све принципе које је деценијама промовисала на међународној сцени у оквиру концепта глобализације", рекао је Лавров током званичног отварања Четвртог конгреса Међународног русофилског покрета.
Према његовим ријечима, слободне тржишне снаге, фер конкуренција и неповредивост имовине одбачени су након одлуке Запада да подржи нацистички режим који је незаконито дошао на власт у Украјини против Русије.
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"Ипак, у западним земљама има много разумних људи који показују интересовање за Русију, њену културу, језике и духовне и моралне вриједности", истакао је Лавров.
Лавров је додао да је недавно потписан и ступио на снагу указ руског предсједника Владимира Путина о пружању хуманитарне подршке онима који дијеле традиционалне руске духовне и моралне вриједности.
(Срна)
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