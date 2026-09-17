Сраман инцидент у Хрватској: Нападнут због мајице Црвене звезде

Аутор:АТВ редакција
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Сраман инцидент поново у Хрватској. Према незваничним сазнањима, у Макарској је дошло до инцидента у којем је нападач физички насрнуо на младића и потом га бацио у море.
Полицијске снаге убрзо су стигле на терен те тренутно раде на расвјетљавању свих околности овог случаја и проналаску починиоца.
Сукобу је претходило негодовање пролазника и гостију у оближњем кафићу. Наиме, младић је раније током јутра виђен у самом центру града у мајици са обиљежјима Фудбалског клуба Црвена звезда.
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Свједоци наводе како су присутни већ тада коментарисали његов потез, истичући да се тиме излаже непотребном ризику.
Само неколико сати касније стигла је потврда о нападу на поменутој локацији. Полицијски службеници су на мјесту догађаја прикупили потребне информације и започели истрагу, док је до редакције портала "Под Биоковом" стигла и фотографија са макарске риве.
На њој се поред полицијског возила налази нападнути мушкарац, који је у међувремену скинуо првобитну мајицу с грбом клуба и обукао другу са ћириличним натписом истог тима.
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