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Ухапшен мушкарац који је пријетио дјеци ножем у возу

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17.09.2026 12:14

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Мушкарац који је у сриједу увече наводно ножем пријетио дјеци у возу на релацији Пожега - Плетерница пронађен је и ухапшен данас око 11.20 сати, саопштила је ПУ пожешко-славонска. У току је криминалистичко истраживање.

Према ријечима једног од путника, мушкарац је током вожње стајао са друге стране врата и показивао нож, док су путници држали врата како би спријечили да уђе у њихов дио вагона.

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"Мушкарац је ножем пријетио дјеци у возу. Били смо на релацији Пожега - Плетерница. Он је био са друге стране и показивао нож, држали су врата да не уђе и да буде што даље од њега. Сви путници су се успаничили, а кондуктер га је избацио из воза", испричао је читалац, један од путника који је током путовања доживио праву драму.

Полиција је потврдила хапшење и навела да се утврђују све околности овог инцидента.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хрватска

Возови

пријетње

нож

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