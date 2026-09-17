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Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

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17.09.2026 11:58

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

МУП Републике Српске изрекао је дисциплинску мјеру прекида радног односа брачном пару Ивану и Драгани Ш. који су 2024. године ухапшени у акцији ”Робокап” у Приједору.

Откази су им уручени након дисциплинског поступка у којем је утврђено да су некадашњи полицијски службеници ПУ Приједор починили тежу повреду радне дужности.

"Изречена им је дисциплинска мјера прекида радног односа због понашања у служби или изван службе које нарушава углед МУП-а Републике Српске", каже извор АТВ-а.

Иван и Драгана ухапшени су у мају 2024. у акцији ”Робокап” због сумње да су се бавили недозвољеном производњом и прометом дроге. Заједно с њима ухапшен је и М.Ж, а током истраге дошло се до доказа да су у више наврата продавали дрогу корисницима у Приједору. Приликом хапшења код полицајца је и пронађен бијели прах, налик кокаину. Против брачног пара покренут је и кривични поступак, који је још у току.

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Дисциплинска комисија је 14. септембра отпустила и некадашњег командира у Средњој школи МУП-а Републике Српске, који је заједно с другим колегом под истрагом за кривично дјело полне злоупотреба дјетета старијег од 15 година. Ради се о скандалу који је откривен у марту прошле године када се појавила информација да су се двојица командира С.Р. и М.Г. недолично понашали према малољетној ученици. Један од осумњичених раније је дао отказ, док је други отпушен из МУП-а Српске. Према незваничним информацијама истрага против њих се налази у завршној фази и ускоро се може очекивати и доношење тужилачке одлуке.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Отказ

брачни пар

Акција "Робокап"

Приједор

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