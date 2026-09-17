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Почиње њихових 10 најљепших дана: 3 знака чека новац и велики преокрет

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17.09.2026 12:44

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Фото: Pexel/ Anete Lusina

Додик се састао са Срећа у љубави данас стиже за три хороскопска знака, а пред њима је 10 најљепших дана које ће дуго памтити.

Осим лијепих емотивних тренутака, очекују их и повољне промјене на финансијском плану, добре вијести и прилике које могу покренути велике преокрете.

Послије периода чекања и неизвјесности, ствари коначно почињу да се слажу у њихову корист, а оно што долази могло би да их обрадује више него што очекују.

Близанци: Један мали подстицај покреће све

Понекад је довољан само мали подстицај да пронађемо прави правац и направимо важан корак ка напретку, Близанци. Тачно то вам Мјесец у Стријелцу доноси у сриједу. Осјетићете потребу да се покренете, преузмете иницијативу и урадите нешто конкретно како бисте свој живот усмјерили у бољем правцу.

Од‌једном ћете много јасније вид‌јети шта вам је важно, а шта вас већ неко вријеме само задржава. Једна одлука, разговор или неочекивана идеја могу бити довољан окидач да се ствари покрену са мртве тачке. Срећа у љубави биће дио тог лијепог таласа, али не и једина област у којој ћете осјетити промјену.

Посебно ћете осјетити да се враћа ваша природна радозналост и жеља да пробате нешто другачије. Умјесто да стално преиспитујете сваки корак, бићете спремнији да вјерујете себи и направите потез који сте до сада одлагали. Управо тај мали подстицај може покренути много већи низ догађаја и донијети вам осјећај да се коначно крећете у правом смјеру.

Вага: Јасноћа која вам је мјесецима недостајала

Мјесец у Стријелцу вам у сриједу доноси управо ону јасноћу које у претходном периоду није било, Ваго. Та енергија подиже вашу концентрацију, буди инспирацију и помаже вам да јасније видите шта желите. Сада своје циљеве можете прецизно да дефинишете и коначно кренете у конкретне кораке ка њима.

Судница, чекић

Свијет

Ресторан кажњен због мрава

Снажан лунарни утицај вас подсјећа да се за испуњенији и квалитетнији живот и сами морате активно ангажовати. Промјене не долазе саме, оне траже вашу иницијативу, труд и спремност да нешто предузмете. Више не можете само чекати да се околности промијене. Вријеме је да узмете ствари у своје руке и сами отворите простор за напредак, срећу у љубави и боље прилике.

Та јасноћа умије да се јави и као врло обична мисао, у тренутку кад не радите ништа посебно. Од‌једном знате шта више не желите и шта вам у досадашњем распореду само троши вријеме. Немојте ту мисао одмах одбацити као ситницу. Управо она вам показује гд‌је треба да направите први корак и колико дуго сте одлагали одлуку која је све вријеме била јасна.

Рибе: Престајете да стојите сами себи на путу

Док траје утицај Мјесеца у Стријелцу, схватићете да вам је за више среће и задовољства потребно једино да престанете да спутавате сами себе. Рибе, ви сте снажни и амбициозни, а од живота желите најбоље. Ипак, понекад својим мислима, страховима или сумњама несвјесно спречавате добре ствари да стигну до вас.

Од данас томе долази крај. Почињете да градите позитивнији начин размишљања и да више вјерујете себи, својим способностима и ономе што вам живот нуди. Та промјена у ставу може донијети велику разлику и отворити врата новим могућностима.

Када престанете да сумњате у себе, много лакше ћете препознати прилике које вам се отварају. Осјећаћете се сигурније, способније и спремније за све што долази. Пред вама је период у којем можете направити озбиљан корак напријед и у свој живот привући више среће, успјеха и повољних околности, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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