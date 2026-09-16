Љубиша ставио "мерцедеса" изнад гробнице: "Имаћу камере, неће моћи врабац да пролети!"

Аутомобил би требало да буде подигнут на четири бетонска стуба, а око њега ће, према његовим ријечима, бити направљена својеврсна купола са освјетљењем и камером.

"Мерцедес" ће стајати испред гробнице

Прича из Књажевца вјероватно није нешто што се свакодневно чује. Док се гробна мјеста обично обиљежавају спомеником, породице бирају фотографије, цвијеће или друге успомене, Љубиша Милисављевић замислио је нешто потпуно другачије.

Он планира да аутомобил постави испред заједничке гробнице коју је наменио себи и свом покојном брату. Како каже, аутомобил неће бити само остављен поред гробнице, већ ће бити део посебно осмишљеног објекта.

Љубиша Милисављевић Prva TV

- "Мерцедес" ће стајати испред наше гробнице. Тамо је гробница буразерова, и ја сам сад радио за мене гробницу, а аутомобил ће стајати испред тога на 2 метра, на четири стуба која су избетонирана на висини од 1 метар - казао је Љубиша за "Прву ТВ".

Његов брат преминуо је крајем прошле године, а Љубиша планира да "Мерцедес" буде постављен у децембру, на годишњицу његове смрти.

Неће бити само аутомобил поред гроба

Иако би на први поглед могло да дјелује као да је ријеч само о аутомобилу постављеном на гробљу, Љубиша каже да је замисао много другачија.

Како објашњава, "мерцедес" би требало да буде дио конструкције која ће изгледати више као мали музеј, него као обична надстрешница. Планира и освјетљење, као и камеру која би пратила простор око објекта.

Љубиша Милисављевић Prva TV

- То неће баш толико просто као што народ мисли. То ће бити једна купола, као један музеј који ће ту стајати. Направићу панел који ће производити струју, тако да ће се увече палити као аутоматски рефлектор. Имаћу и камеру, тако да и врабац да пролети, све ће да се види - додао је Љубиша.

"Мерцедес" возе од малих ногу

Идеја није настала преко ноћи. Он и његов брат су још у младости били везани за аутомобиле са знаком "мерцедеса".

"Ми смо од малена, од кад смо имали до 18 година, кад смо тек положили, возили "мерцедес", кад га још нико није возио", истиче он.

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Ово ипак није аутомобил који је годинама био у његовом власништву. Љубиша га је купио недавно, и то у Аранђеловцу за 2.000 евра.

Прича се проширила друштвеним мрежама

План да аутомобил заврши на гробљу брзо је привукао пажњу и ван Књажевца. Прича се проширила друштвеним мрежама, а реакције, каже Љубиша, нису исте. Неки су његову идеју прихватили позитивно, док су други били веома критични. Он, међутим, каже да га такве реакције не изненађују, јер је и раније умео да ради ствари које други нису.

"Реакција је позитивна и негативна. Они што нас мрзе, они говоре све најгоре. Али ја сам увијек у животу радио нешто што нико није", додао је Љубиша за "Прву ТВ".

Овај Књажевчанин познат је по томе што са својим шатором долази на велике вашаре широм Србије. Код њега наступају познате естрадне звијезде, али, како каже, код њега се и добро једе.

Сада остаје да се види како ће изгледати његова замисао када буде завршена и како ће људи реаговати када Мерцедес заиста буде постављен поред гробнице у Бањском Орешцу.

Једно је сигурно – гробно мјесто какво је замислио Љубиша Милисављевић тешко да ће проћи незапажено.