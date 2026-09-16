Ријешена мистерија стара 178 година: Да ли је и зашто воз каснио 16 минута 18. октобра 1841?

Аутор:АТВ редакција
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Мистерија стара 178 година, повезана са једним од најраније забиљежених примјера утицаја свемирског времена на технологију, рјешена је захваљујући међународном тиму научника, саопштио је Универзитет у Ланкастеру.
Прве мреже електричног телеграфа уведене су током 1840-их, а како се соларна активност повећавала наредних година, викторијански телеграфисти почели су да биљеже необјашњиве електричне ефекте изазване геомагнетним поремећајима.
Професор Џим Вајлд са Универзитета у Ланкастеру са сарадницима поново је анализирао често цитиран извјештај о кашњењу воза у Ексетеру, за које се наводило да је изазвано геомагнетним поремећајем са Сунца који је ометао телеграфске системе на железници.
Овај догађај се раније наводио као потенцијално најранији забележени примјер утицаја свемирског времена на људску технологију, али истраживање тима, објављено у журналу Америчке геофизичке уније Space Weather, доводи ту претпоставку у питање.
У оригиналном извјештају описано је како је воз који је из Ексетера у Девону полазио у 22.05 каснио 16 минута када је „веома интензиван магнетни поремећај“ ометао електричну телеграфску сигналну опрему која се користила за утврђивање да ли је пруга испред воза слободна.
Међутим, истраживачи су пронашли кључни проблем – железничка линија наведена у извјештају није била отворена све до 1846. године, готово пет година након наводног инцидента из 1841. Њихова истрага показује да се инцидент највјероватније догодио 18. октобра 1848. године, а не 18. октобра 1841, како је наведено у утицајном чланку објављеном у журналу Натуре 1871. године.
Да би утврдили шта се заиста догодило, истраживачи су укрстили податке из железничких редова вожње, историјских новина, посматрања Сунца, извјештаја о аурорама и дигитализованих геомагнетних записа. Њихова истрага открила је снажан геомагнетни поремећај 18. октобра 1848. године, уз извјештаје о пегама на Сунцу и аурори која је била видљива широм Уједињеног Краљевства и Европе. То пружа убедљиве доказе да је датум у оригиналном извештају био штампарска грешка.
Налази показују да инцидент у Ексетеру и даље представља један од најранијих документованих примера ометања технологије услед свемирског времена, али да није био први. Најранији тренутно познат веродостојан извештај односи се на ометање телеграфских система на железници Мидланд Раилwаy у марту 1847. године.
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- О свемирском времену често се говори као о савременом изазову због наше зависности од технологија попут сателита, комуникационих система и електроенергетских мрежа. Међутим, ова студија показује да се друштво суочава са утицајима свемирског времена на технологију готово од самог почетка постојања електричних технологија – рекао је Џим Вајлд, професор Факултета за физику и астрономију Универзитета у Ланкастеру и главни аутор студије, и додао:
- Кашњење воза у Ексетеру фасцинантна је прича јер се догодило управо у тренутку када су нове технологије први пут почеле да се суочавају са стварним условима свемирског окружења. Комбиновањем историјских архива са научним посматрањима успели смо да покажемо да се догађај готово сигурно догодио 1848, а не 1841. године. Иако то значи да није ријеч о најраније забиљеженом утицају свемирског времена, овај догађај и даље представља један од првих јасних примјера у којем је соларна активност пореметила критичну инфраструктуру. Он такође показује колико је важно комбиновати научне записе са тадашњим новинским извјештајима и архивском документацијом приликом реконструкције историјских догађаја повезаних са свемирским временом.
Др Мајк Хепгуд, гостујући научник и стручњак за свемирско време у STFC RAL Space, рекао је да њихово „истраживање помало подсјећа на детективску причу“.
- Спајали смо велики број архивских записа како бисмо боље разумели историјски догађај повезан са свемирским временом. Оно указује на важност очувања ових старијих записа, који нам пружају основу доказа потребну за тумачење догађаја из прошлости и унапређивање будућих предвиђања – рекао је он.
Скоро два вијека касније, железнице и друга критична инфраструктура и даље су рањиве на свемирско време, иако су у питању потпуно другачије технологије, укључујући електроенергетске системе, сигналну опрему, сателитску навигацију и комуникационе мреже.
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- Ово истраживање наглашава да свемирско вријеме није нова претња, већ дуготрајна природна опасност. Технологије на које оно утиче развиле су се од железничких телеграфа до сателита, комуникационих мрежа и електроенергетских система, али изазов остаје исти: разумијети ризик и обезбедити отпорност друштва на његове посљедице – рекао је др Вајлд.
Др Хепгуд нагласио је да иако су данашње могућности праћења свемирског времена далеко напредније од свега из 19. вијека, савремене технологије од којих зависимо много су рањивије на соларне олује.
- Продубљивање нашег разумијевања ових догађаја од кључног је значаја за припрему и ублажавање посљедица свемирског времена – посебно док улазимо у деценију узбудљивог развоја свемирских технологија, која ће се током 2030-их суочити са изазовима новог соларног циклуса – рекао је он.
(телеграф)
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