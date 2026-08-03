У налету воза једна особа изгубила живот

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је изгубила живот у понедељак ујутру након што ју је ударио воз у Пећи.
Вијест је медијима потврдио портпарол Косовске полиције за регион Пећ, Фадиљ Гаши.
Према његовим ријечима, случај је пријављен полицији око 05:35.
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- Око 05:35, полиција је обавијештена да је воз, који је кренуо из града Пећи, ударио једну особу. Полиција је изашла на лице мјеста заједно са колима хитне помоћи, док је љекар на лицу мјеста констатовао смрт жртве. Надлежне полицијске јединице и државни тужилац су на лицу мјеста - рекао је Гаши.
Околности и узроке инцидента истражују надлежни органи. Надлежне полицијске јединице и Тужилаштво воде случај.
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