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Удес у Бањалуци, повријеђен мотоциклиста

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:08

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

У Бањалуци је пријављена саобраћајна несрећа код Леснине.

Према незваничним информацијама повријеђен је моториста.

Несрећа се догодила око 9.30.

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Тачне околности и одговорност биће утврђене након увиђаја, пише "Српска инфо".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

несрећа

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