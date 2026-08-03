Удес у Бањалуци, повријеђен мотоциклиста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Бањалуци је пријављена саобраћајна несрећа код Леснине.
Према незваничним информацијама повријеђен је моториста.
Несрећа се догодила око 9.30.
Хроника
Још једна трагедија у Српској: Погинуо возач Тигуана
Тачне околности и одговорност биће утврђене након увиђаја, пише "Српска инфо".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму