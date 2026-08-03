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Још једна трагедија у Српској: Погинуо возач Тигуана

Аутор:

Стеван Лулић
03.08.2026 10:05

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Још једна трагедија у Српској: Погинуо возач Тигуана
Фото: АТВ

Возач Тигуана Р.М. погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се јуче, 2. августа, десила у мјесту Изгори код Гацка.

"Наиме, полицијски службеници су око 16,40 часова запримили пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке Тигуан, којим је управљало лице иницијала Р.М", саопштено је из Полицијске управе Требиње.

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О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Гацко

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