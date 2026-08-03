Још једна трагедија у Српској: Погинуо возач Тигуана

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Возач Тигуана Р.М. погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се јуче, 2. августа, десила у мјесту Изгори код Гацка.
"Наиме, полицијски службеници су око 16,40 часова запримили пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке Тигуан, којим је управљало лице иницијала Р.М", саопштено је из Полицијске управе Требиње.
Ауто-мото
Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму