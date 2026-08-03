Судар воза и аутомобила у БиХ: Повријеђена једна особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У недјељним послијеподневним сатима дошло је до тешке несреће у мјесту Добриње код Високог, гдје је путнички воз ударио у аутомобил.
Несрећа се догодила око 17:50 сати на пружном прелазу када је путнички воз, који је саобраћао на релацији Сарајево – Маглај, налетио на аутомобил. У судару је повријеђена једна женска особа.
Све околности потврдио је дежурни службеник у Оперативном центру Министарства унутарњих послова ЗДК.
Хроника
Огласила се полиција о рањавању Пандуревића: Расписана потрага за Ждралом
Једна женска особа превезена је у Кантоналну болницу Зеница ради пружања љекарске помоћи, а степен њених повреда за сада још није утврђен. На возилу и пружној инфраструктури настала је знатна материјална штета, навели су из МУП-а ЗДК.
Након обављеног увиђаја и уклањања возила с пруге, саобраћај на тој дионици жељезничке пруге те на локалној цести Високо – Добриње у потпуности је нормализован око 20:30 сати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму