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Судар воза и аутомобила у БиХ: Повријеђена једна особа

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 09:12

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

У недјељним послијеподневним сатима дошло је до тешке несреће у мјесту Добриње код Високог, гдје је путнички воз ударио у аутомобил.

Несрећа се догодила око 17:50 сати на пружном прелазу када је путнички воз, који је саобраћао на релацији Сарајево – Маглај, налетио на аутомобил. У судару је повријеђена једна женска особа.

Све околности потврдио је дежурни службеник у Оперативном центру Министарства унутарњих послова ЗДК.

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Једна женска особа превезена је у Кантоналну болницу Зеница ради пружања љекарске помоћи, а степен њених повреда за сада још није утврђен. На возилу и пружној инфраструктури настала је знатна материјална штета, навели су из МУП-а ЗДК.

Након обављеног увиђаја и уклањања возила с пруге, саобраћај на тој дионици жељезничке пруге те на локалној цести Високо – Добриње у потпуности је нормализован око 20:30 сати.

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Тагови :

несрећа

Високо

судар

повријеђена жена

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