Logo

Бакшиш је у овој земљи увреда: Конобари га сами враћају

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:25

Коментари:

0
Конобар носи тацну са чајником и шољом.
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Док је у многим земљама остављање бакшиша у ресторанима и кафићима уобичајен начин исказивања захвалности за добру услугу, у Јапану такав гест може изазвати потпуно супротан ефекат.

У овој азијској земљи остављање новца након оброка сматра се непристојним, па чак и увредљивим.

Аријана Гранде-08122025

Сцена

Аријана Гранде напушта сцену послије расправа о њеном здрављу

Правила о бакшишу разликују се широм свијета. У Великој Британији, Њемачкој, Данској и Шведској уобичајено је оставити око десет одсто износа рачуна, док се у Француској, Италији и Шпанији најчешће оставља око пет одсто. У Сједињеним Америчким Државама бакшиш је готово обавезан и често износи између 15 и 20 одсто, без обзира на квалитет услуге.

Међутим, у Јапану важе потпуно другачија правила.

Према писању ББЦ-ја, на које се позива туристичка агенција ИнсидеЈапан Тоурс, Јапанци пружање квалитетне услуге сматрају саставним дијелом свог посла, због чега додатни новац није очекиван нити пожељан.

“Без обзира на упозорења да се бакшиш у Јапану не оставља, неки туристи и даље инсистирају да новцем покажу захвалност, али то једноставно не функционише”, рекао је Џејмс Мунди из агенције ИнсидеЈапан Тоурс за ББЦ.

Он наводи да није ријеткост видјети конобара како истрчи из ресторана и потрчи за гостом како би му вратио новац који је оставио на столу.

Новац, плаћање

Економија

Искуство није потребно, тражи се више од 1.100 радника

Разлог за такву реакцију лежи у јапанској култури, у којој се квалитетна услуга подразумијева и представља питање професионалног поноса, а не начин да се заради додатни новац.

Умјесто бакшиша, много више се цијени искрена захвалност. Једноставно “оисхикатта”, што значи “било је укусно”, или “gochisōsama deshita”, израз којим се захваљује на припремљеном оброку, сматрају се много прикладнијим начином да гост покаже задовољство. Уз љубазан наклон, такве ријечи имају много већу вриједност од новца.

И јапанска свакодневица разликује се од оне на коју су многи туристи навикли. У овој земљи није уобичајено јести у ходу, разговарати гласно мобилним телефоном у јавном превозу нити гласно испухивати нос у друштву, јер се посебан нагласак ставља на поштовање других и очување јавног реда.

Ипак, постоји један изузетак.

Гужва на путу Коњиц Јабланица

Друштво

Колона аутомобила дужа од 10 километара у овом дијелу БиХ

У традиционалним јапанским гостионицама, познатим као рyокани, гости могу оставити бакшиш запосленом који брине о њиховом смјештају и послуживању хране, али ни тада новац не предају директно. Како наводи ББЦ, он се ставља у посебну коверту и дискретно оставља као знак захвалности за изузетну услугу.

За путнике који први пут долазе у Јапан ово правило често представља једно од највећих културних изненађења. Оно што је у већем дијелу свијета знак лијепог понашања, у Земљи излазећег сунца може бити схваћено као порука да запослени није довољно плаћен или да свој посао не обавља из професионалне одговорности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јапан

бакшиш

Конобар

Коментари (0)

Прочитајте више

Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне

Ауто-мото

Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне

2 ч

0
Вјештачка интелигенција (ВИ) представља област рачунарских наука посвећену стварању система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање образаца, доношење одлука и обраду природног језика.

Наука и технологија

АИ садржај мора бити посебно означен: Казне су до 15 милиона евра

2 ч

0
Kолапс електроенергетске мреже на Kуби

Свијет

Kолапс електроенергетске мреже на Kуби

3 ч

0
Старија жена умотана у живописни шал сjеди на плажи гледајући у океан.

Регион

Смјештај већ од 10, храна 5 евра: Љетовање на Јадрану не мора да буде скупо

3 ч

0

Више из рубрике

Kолапс електроенергетске мреже на Kуби

Свијет

Kолапс електроенергетске мреже на Kуби

3 ч

0
банкомат апарат новацподизање новца

Свијет

Велика промјена на банкоматима у Аустрији

4 ч

0
Снажан земљотрес у Египту: Епицентар у близини Суецког канала

Свијет

Снажан земљотрес у Египту: Епицентар у близини Суецког канала

4 ч

0
Предсједник САД Доналд Трамп говори о модернизацији Међународног аеродрома „Далес“ у Овалном кабинету Бијеле куће, у сриједу, 29. јула 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Разговори са Ираном биће настављени данас

5 ч

0

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима