Бакшиш је у овој земљи увреда: Конобари га сами враћају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док је у многим земљама остављање бакшиша у ресторанима и кафићима уобичајен начин исказивања захвалности за добру услугу, у Јапану такав гест може изазвати потпуно супротан ефекат.
У овој азијској земљи остављање новца након оброка сматра се непристојним, па чак и увредљивим.
Сцена
Аријана Гранде напушта сцену послије расправа о њеном здрављу
Правила о бакшишу разликују се широм свијета. У Великој Британији, Њемачкој, Данској и Шведској уобичајено је оставити око десет одсто износа рачуна, док се у Француској, Италији и Шпанији најчешће оставља око пет одсто. У Сједињеним Америчким Државама бакшиш је готово обавезан и често износи између 15 и 20 одсто, без обзира на квалитет услуге.
Међутим, у Јапану важе потпуно другачија правила.
Према писању ББЦ-ја, на које се позива туристичка агенција ИнсидеЈапан Тоурс, Јапанци пружање квалитетне услуге сматрају саставним дијелом свог посла, због чега додатни новац није очекиван нити пожељан.
“Без обзира на упозорења да се бакшиш у Јапану не оставља, неки туристи и даље инсистирају да новцем покажу захвалност, али то једноставно не функционише”, рекао је Џејмс Мунди из агенције ИнсидеЈапан Тоурс за ББЦ.
Он наводи да није ријеткост видјети конобара како истрчи из ресторана и потрчи за гостом како би му вратио новац који је оставио на столу.
Економија
Искуство није потребно, тражи се више од 1.100 радника
Разлог за такву реакцију лежи у јапанској култури, у којој се квалитетна услуга подразумијева и представља питање професионалног поноса, а не начин да се заради додатни новац.
Умјесто бакшиша, много више се цијени искрена захвалност. Једноставно “оисхикатта”, што значи “било је укусно”, или “gochisōsama deshita”, израз којим се захваљује на припремљеном оброку, сматрају се много прикладнијим начином да гост покаже задовољство. Уз љубазан наклон, такве ријечи имају много већу вриједност од новца.
И јапанска свакодневица разликује се од оне на коју су многи туристи навикли. У овој земљи није уобичајено јести у ходу, разговарати гласно мобилним телефоном у јавном превозу нити гласно испухивати нос у друштву, јер се посебан нагласак ставља на поштовање других и очување јавног реда.
Ипак, постоји један изузетак.
Друштво
Колона аутомобила дужа од 10 километара у овом дијелу БиХ
У традиционалним јапанским гостионицама, познатим као рyокани, гости могу оставити бакшиш запосленом који брине о њиховом смјештају и послуживању хране, али ни тада новац не предају директно. Како наводи ББЦ, он се ставља у посебну коверту и дискретно оставља као знак захвалности за изузетну услугу.
За путнике који први пут долазе у Јапан ово правило често представља једно од највећих културних изненађења. Оно што је у већем дијелу свијета знак лијепог понашања, у Земљи излазећег сунца може бити схваћено као порука да запослени није довољно плаћен или да свој посао не обавља из професионалне одговорности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму