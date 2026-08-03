Искуство није потребно, тражи се више од 1.100 радника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лидл Босна и Херцеговина покренуо је највећи талас запошљавања до сада, у којем тражи више од 1.125 радника у логистици и продаји.
Конкурси обухватају 21 град и општину, међу којима су Бањалука, Лакташи и Градишка, а искуство у трговини није обавезно.
Остали спортови
Преминула млада атлетичарка Наташа
Пријаве за 125 складишних радника у логистичком центру у Лепеници отворене су од 1. августа до 6. септембра. Други конкурс, за више од 1.000 продавача, трајаће од 15. августа до 30. септембра.
Радници у продаји биће тражени у Бањалуци, Лакташима, Градишци, Добоју, Модричи, Бијељини, Брчком, Сарајеву, Мостару, Зеници, Бихаћу и још десет градова и општина.
Почетак рада зависиће од динамике отварања продавница, а новозапослени ће претходно проћи обуку. Лидл још није објавио када ће прве продавнице у БиХ почети да раде.
Друштво
Колона аутомобила дужа од 10 километара у овом дијелу БиХ
"Покренули смо наш највећи, али не и посљедњи талас запошљавања", рекао је Фарук Ковач, руководилац сектора корпоративних послова Лидла БиХ.
Компанија тренутно има око 400 запослених, а новим конкурсима планира да тим прошири за више од хиљаду људи.
Запослени у продавницама обављаће различите послове, од рада на каси и у пекари до слагања робе и услуживања купаца. Потребне су завршена средња школа, мотивација и спремност за учење.
Хроника
Удес у Бањалуци, повријеђен мотоциклиста
Из компаније наводе да радницима нуде два слободна дана седмично, плаћен прековремени рад и плату изнад тржишног просјека, али конкретни износи нису објављени, преноси "Кликс".
Пријаве се подносе путем Лидлове странице за запошљавање, док ће датум почетка рада продавница бити саопштен накнадно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
2 д0
Економија
2 д0
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму