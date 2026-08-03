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Искуство није потребно, тражи се више од 1.100 радника

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:13

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Лидл Босна и Херцеговина покренуо је највећи талас запошљавања до сада, у којем тражи више од 1.125 радника у логистици и продаји.

Конкурси обухватају 21 град и општину, међу којима су Бањалука, Лакташи и Градишка, а искуство у трговини није обавезно.

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Пријаве за 125 складишних радника у логистичком центру у Лепеници отворене су од 1. августа до 6. септембра. Други конкурс, за више од 1.000 продавача, трајаће од 15. августа до 30. септембра.

Посао у 21 граду и општини

Радници у продаји биће тражени у Бањалуци, Лакташима, Градишци, Добоју, Модричи, Бијељини, Брчком, Сарајеву, Мостару, Зеници, Бихаћу и још десет градова и општина.

Почетак рада зависиће од динамике отварања продавница, а новозапослени ће претходно проћи обуку. Лидл још није објавио када ће прве продавнице у БиХ почети да раде.

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"Покренули смо наш највећи, али не и посљедњи талас запошљавања", рекао је Фарук Ковач, руководилац сектора корпоративних послова Лидла БиХ.

Компанија тренутно има око 400 запослених, а новим конкурсима планира да тим прошири за више од хиљаду људи.

Искуство није обавезно

Запослени у продавницама обављаће различите послове, од рада на каси и у пекари до слагања робе и услуживања купаца. Потребне су завршена средња школа, мотивација и спремност за учење.

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Из компаније наводе да радницима нуде два слободна дана седмично, плаћен прековремени рад и плату изнад тржишног просјека, али конкретни износи нису објављени, преноси "Кликс".

Пријаве се подносе путем Лидлове странице за запошљавање, док ће датум почетка рада продавница бити саопштен накнадно.

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Тагови :

Лидл

посао

Радници

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