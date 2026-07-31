Расту цијене нафте због нових тензија између САД и Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Цијене сирове нафте нагло су порасле данас усљед нових сукоба између Сједињених Америчких Држава и Ирана, као и извјештаја да су поједини танкери били приморани да се врате из Ормуског мореуза.
Цијена америчке сирове нафте ВТИ порасла је на око 85 долара по барелу, док је северноморска нафта Брент такође поскупјела на више од 88 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.
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Обје врсте су забиљежиле мјесечни раст већи од 20 одсто.
Према наводима иранске новинске агенције Фарс, Иранска револуционарна гарда зауставила је два танкера у покушају да прођу кроз стратешки важан пловни пут, док су још четири промијенила курс.
Међутим, подаци компаније Кплер за праћење кретања бродова показују да су два веома велика танкера за превоз сирове нафте, која су била натоварена у Персијском заливу, у петак успјешно прошла кроз Ормуски мореуз.
Сукоб се овог мјесеца додатно интензивирао након што је пропао привремени прекид борби између Вашингтона и Техерана, док су се у сукобе активније укључили јеменски Хути.
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Саудијске снаге су се такође придружиле америчким операцијама против група које подржава Иран у Ираку.
На раст цијена нафте додатно утичу пад залиха сирове нафте у Сједињеним Америчким Државама и украјински напад на рафинерију нафте у Волгограду у Русији, што је појачало забринутост због могућих поремећаја у глобалном снабдјевању.
(Танјуг)
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