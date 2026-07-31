Корист и за наше људе: Многи би могли добити бонус због топлотног таласа

Аутор:АТВ редакција
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Вртоглавица, исцрпљеност, губитак концентрације па чак и колапс - високе температуре постају једна од највећих опасности за раднике који своје послове обављају на отвореном.
Посебно су угрожени грађевински радници који током љетних мјесеци проводе сате на сунцу, а управо због великог броја наших људи који живе и раде у Њемачкој, тамошње мјере заштите занимљиве су и многим радницима са наших простора.
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Њемачки завод за социјално осигурање од незгода у грађевинској индустрији, познат као БГ БАУ, посљедњих је дана упозорио послодавце да се морају озбиљније припремити за топлотне таласе.
Компанијама су понуђени посебни акцијски планови за рад на високим температурама, а додатно се подстиче набавка заштитне опреме попут расхладних прслука, УВ заштитне одјеће и заштитних наочара.
"Високе температуре стављају огроман притисак на грађевинске раднике. Зато је још важније да се фирме припреме за сљедеће топлотне таласе и предузму мјере како би заштитиле своје запосленике", поручују из БГ БАУ-а.
Њемачке препоруке темеље се на три нивоа заштите. Прво се требају користити техничка рјешења, попут постављања сјенила, шатора за заштиту од сунца, осигуравања хладнијих простора за одмор или климатизованих просторија.
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Након тога слиједе организационе мјере, међу којима су прилагођено радно вријеме, чешће паузе, довољне количине воде и јасно дефинисани поступци у случају здравствених проблема.
Више пауза и краће радно вријеме значе и мање посла за исти новац што значи да ће и бројним радницима са наших простора бити могуће зарадити више новца за мање сати рада, а неки у Њемачкој, посебно власници грађевинских твртки би могли и до бонуса.
Тек након тога долази лична заштитна опрема, попут расхладних прслука, капа, посебне одјеће која штити од УВ зрачења и заштитних наочара.
Стручњаци упозоравају како таква опрема није замјена за организацију рада, него додатна заштита, преносе њемачки медији.
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Радници притом морају знати препознати знакове топлотног стреса. Вртоглавица, главобоља, мучнина, необичан умор, збуњеност и проблеми с координацијом могу бити упозорење да је тијело под великим оптерећењем.
У таквим ситуацијама радника треба одмах склонити са мјеста изложености, пружити му помоћ и, ако је потребно, позвати хитну службу.
Посебно је занимљиво да се дио тих мјера у Њемачкој не задржава само на препорукама.
БГ БАУ кроз свој програм сигурности на раду финансијски помаже фирмама које улажу у заштиту запосленика, односно субвенционише дио трошкова за одређену заштитну опрему, преноси "Дневно".
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