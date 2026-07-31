Logo

Корист и за наше људе: Многи би могли добити бонус због топлотног таласа

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 22:47

Коментари:

0
Новчаник
Фото: pexels/ Ahsanjaya

Вртоглавица, исцрпљеност, губитак концентрације па чак и колапс - високе температуре постају једна од највећих опасности за раднике који своје послове обављају на отвореном.

Посебно су угрожени грађевински радници који током љетних мјесеци проводе сате на сунцу, а управо због великог броја наших људи који живе и раде у Њемачкој, тамошње мјере заштите занимљиве су и многим радницима са наших простора.

zemljotres potres

Свијет

Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес

Њемачки завод за социјално осигурање од незгода у грађевинској индустрији, познат као БГ БАУ, посљедњих је дана упозорио послодавце да се морају озбиљније припремити за топлотне таласе.

Компанијама су понуђени посебни акцијски планови за рад на високим температурама, а додатно се подстиче набавка заштитне опреме попут расхладних прслука, УВ заштитне одјеће и заштитних наочара.

"Високе температуре стављају огроман притисак на грађевинске раднике. Зато је још важније да се фирме припреме за сљедеће топлотне таласе и предузму мјере како би заштитиле своје запосленике", поручују из БГ БАУ-а.

Три нивоа заштите

Њемачке препоруке темеље се на три нивоа заштите. Прво се требају користити техничка рјешења, попут постављања сјенила, шатора за заштиту од сунца, осигуравања хладнијих простора за одмор или климатизованих просторија.

Влада Републике Српске

Република Српска

Из буџетских средстава финансирају се пројекти у 59 јединица локалне самоуправе

Након тога слиједе организационе мјере, међу којима су прилагођено радно вријеме, чешће паузе, довољне количине воде и јасно дефинисани поступци у случају здравствених проблема.

Више пауза и краће радно вријеме значе и мање посла за исти новац што значи да ће и бројним радницима са наших простора бити могуће зарадити више новца за мање сати рада, а неки у Њемачкој, посебно власници грађевинских твртки би могли и до бонуса.

Тек након тога долази лична заштитна опрема, попут расхладних прслука, капа, посебне одјеће која штити од УВ зрачења и заштитних наочара.

Упозорење стручњака

Стручњаци упозоравају како таква опрема није замјена за организацију рада, него додатна заштита, преносе њемачки медији.

Срушио се Ф-35 Лајтнинг 2

Свијет

Срушио се најнапреднији амерички борбени авион - ВИДЕО

Радници притом морају знати препознати знакове топлотног стреса. Вртоглавица, главобоља, мучнина, необичан умор, збуњеност и проблеми с координацијом могу бити упозорење да је тијело под великим оптерећењем.

У таквим ситуацијама радника треба одмах склонити са мјеста изложености, пружити му помоћ и, ако је потребно, позвати хитну службу.

Посебно је занимљиво да се дио тих мјера у Њемачкој не задржава само на препорукама.

БГ БАУ кроз свој програм сигурности на раду финансијски помаже фирмама које улажу у заштиту запосленика, односно субвенционише дио трошкова за одређену заштитну опрему, преноси "Дневно".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бонус

Њемачка

Радници

топлотни талас

врућина

заштита на раду

Коментари (0)

Више из рубрике

Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес

Свијет

Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес

1 ч

0
Срушио се амерички борбени авион Ф-35 Лајтнинг 2

Свијет

Срушио се најнапреднији амерички борбени авион - ВИДЕО

1 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Младић и д‌јевојка из БиХ приведени у Италији

1 ч

0
банкомат апарат новацподизање новца

Свијет

Ново ограничење на банкоматима могло би изненадити кориснике

1 ч

0

  • Најновије

23

03

Кардиолог открио колико чаша црног вина на дан је здраво попити

22

59

За све који воле лубеницу: Ово је једно од најбољих природних освјежења

22

53

Да ли је ово најјефтинији хотел на Јадрану?

22

48

Просуто 20 литара бензина: Подметнут пожар у српском клубу у Мелбурну

22

47

Корист и за наше људе: Многи би могли добити бонус због топлотног таласа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима