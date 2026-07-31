Аутор:АТВ редакција
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Током ванредне контроле на територији Болоње, патрола Одјељења за превенцију криминала, примијетила је у улици Фиораванти непрописно паркиран аутомобил.
У њему су биле само двије дјевојке - 17-годишња Италијанка и 23-годишња држављанка Босне и Херцеговине.
Недуго затим, појавила су се и два младића: 19-годишњи Италијан и 17-годишњи држављанин БиХ. Када су угледали полицијску патролу, удаљили су се у супротном правцу од возила, покушавајући да избјегну полицију, и ушли у оближњу продавницу. Убрзо су заустављени и идентификовани.
Младићи су одмах показали непријатељски став и били су веома узнемирени, исто као и дјевојке у возилу. Такво понашање је подстакло полицију да изврши контролу аутомобила, у којем је пронађена велика количина предмета – драгоцјености, накит и готовина. Уз помоћ службеника из одјељења за пријаве, неки од предмета су препознати као украдени током провале у стан дан раније. Један од младића је чак идентификован као извршилац. Жртва је у том тренутку управо подносила пријаву.
У аутомобилу су крили све и свашта: поред алата за обијање, пронађени су бројни златни привјесци, бижутерија и један сат. Ту је било и 28 унапријед плаћених Ејпл картица у вриједности од преко 1.500 евра, кутија за накит са огрлицом и наруквицом од црвеног корала; златна копча са брилијантима и, на крају, 580 евра у готовини. Ријеч је о украденим стварима.
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Полиција их је ставила под надзор и пријавила за сљедећа кривична дјела: ношење оружја или предмета погодних за напад, прикривање украдене робе, саучесништво, лажно представљање службеном лицу и неовлашћено посједовање предмета сумњивог поријекла, преносе Независне новине.
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