Има мртвих: Апокалиптично невријеме похарало Њемачку

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме које је у петак захватило дијелове њемачке покрајине Саксоније однијело је једну жртву.
Мушкарац (28) погинуо је након што је на њега пало дрво у близини познатог позоришта на отвореном "Фелсенбине Ратен", у мјесту Ратен.
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Несрећа се догодила око 18 часова, у тренутку када је подручје погодило јако невријеме праћено олујним ударима вјетра. Смрт мушкарца потврдила је полиција, док су околности несреће предмет истраге.
Њемачка метеоролошка служба (ДВД) претходно је издала упозорење на јако невријеме у великом дијелу Саксоније.
Упозорено је на опасност од удара грома, обарања стабала и пада предмета усљед снажног вјетра.
Током дана метеоролози су упозоравали становнике и туристе да буду опрезни због наглог погоршања времена након високих температура које су претходних дана захватиле регион.
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У Саксонији су раније забиљежене температуре до готово 39 степени, а стручњаци су упозоравали на повећан ризик од олуја и шумских пожара.
Није одмах било познато да ли је још људи повријеђено у невремену нити колику је материјалну штету олуја изазвала на ширем подручју Саксоније.
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