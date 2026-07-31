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Медведев: Запад ''драконским санкцијама'' пријети Русији

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 21:10

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Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Запад је припремио још један пакет "драконских санкција" којима пријети Русији, иако та ограничења нису паралисала економију земље, рекао је замјеник предсједника руског Савјета безбједности Дмитриј Медведев.

Медведев је истакао да су санкције руским компанијама дио покушаја Запада да нанесе "стратешки пораз" земљи, наводећи да су такве шеме осуђене на пропаст.

"ЕУ је главни иницијатор санкција Русији", рекао је Медведев и додао да САД, Јапан, Канада и Аустралија настављају овај ток акције.

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Указао је да се још једном пријети неком врстом драконских америчких санкција и других.

"Очигледно је да то није парализовало руску економију, она је жива, функционише и развија се", рекао је Медведев.

Подсјетио је да се легитимни интереси руских предузећа у иностранству стално крше, увјерен да су такви покушаји осуђени на пропаст.

(Срна)

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Тагови :

Дмитриј Медведев

Русија

санкције

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