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Који квар је најчешћи на аутомобилу током паклених врућина?

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 21:52

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Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

Високе температуре могу озбиљно да оптерете аутомобил, посебно током дужих путовања. Ипак, подаци њемачког ауто-клуба АДАЦ показују да клима-уређај није најчешћи разлог због којег возачи љети остају на путу.

Више од 40 одсто љетних интервенција повезано је са 12-волтним акумулатором. Овај проблем не погађа само аутомобиле са бензинским и дизел моторима, већ и електрична возила, која такође имају малу батерију за напајање основних система.

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Током јунског топлотног таласа, када су температуре прелазиле 30 степени, број кварова аутомобила у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија порастао је за око 20 одсто, саопштио је АДАЦ.

Акумулатор страда и љети

Већина возача проблеме са акумулатором повезује са хладним зимским јутрима, али ни велика врућина му не прија. Висока температура убрзава хемијске процесе у батерији и може додатно да ослаби акумулатор који је већ при крају радног виујека.

Аутомобил зато једног дана може да ради без икаквих проблема, а већ сљедећег да не успије да се покрене након неколико сати проведених на сунцу.

Први знаци упозорења могу бити:

  • спорије покретање мотора
  • слабија или треперава свјетла
  • повремено појављивање упозорења на инструмент-табли
  • проблеми са електричним уређајима у аутомобилу
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Клима није највећи проблем

На другом мјесту налазе се кварови мотора и система за управљање његовим радом, који чине приближно четвртину љетних интервенција.

Проблеми са хлађењем мотора, гријањем и климатизацијом одговорни су за око 13 одсто кварова. Иако нису на врху листе, током љета јављају се приближно двоструко чешће него у остатку године.

Компресор климе на великим врућинама ради под знатно већим оптерећењем, посебно када је уређај сатима укључен током путовања. Уколико је дотрајао, може да се прегрије и откаже.

Оштећен хладњак, напукло цријево, неисправан вентилатор или истрошен погонски ремен могу да изазову још озбиљнији проблем – прегријавање мотора.

Шта прегледати прије путовања?

АДАЦ савјетује возачима, а нарочито власницима старијих аутомобила, да прије дужег љетнег пута провјере:

  • стање 12-волтног акумулатора
  • ниво расхладне течности
  • ниво и старост моторног уља
  • исправност клима-уређаја
  • погонске ремене и цријева
  • притисак и стање пнеуматика
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Филтер кабине требало би мијењати једном годишње, док клима-уређај треба прегледати када слабије хлади, производи непријатан мирис или неуобичајене звуке. АДАЦ препоручује да се приликом замјене филтера очисте и његово кућиште и испаривач, јер се на тим мјестима могу задржавати нечистоће, бактерије и гљивице.

(Курир)

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Тагови :

Аутомобил

Клима уређај

квар на ауту

Аутомеханичар

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