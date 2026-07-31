Који квар је најчешћи на аутомобилу током паклених врућина?

Аутор:АТВ редакција
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Високе температуре могу озбиљно да оптерете аутомобил, посебно током дужих путовања. Ипак, подаци њемачког ауто-клуба АДАЦ показују да клима-уређај није најчешћи разлог због којег возачи љети остају на путу.
Више од 40 одсто љетних интервенција повезано је са 12-волтним акумулатором. Овај проблем не погађа само аутомобиле са бензинским и дизел моторима, већ и електрична возила, која такође имају малу батерију за напајање основних система.
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Током јунског топлотног таласа, када су температуре прелазиле 30 степени, број кварова аутомобила у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија порастао је за око 20 одсто, саопштио је АДАЦ.
Већина возача проблеме са акумулатором повезује са хладним зимским јутрима, али ни велика врућина му не прија. Висока температура убрзава хемијске процесе у батерији и може додатно да ослаби акумулатор који је већ при крају радног виујека.
Аутомобил зато једног дана може да ради без икаквих проблема, а већ сљедећег да не успије да се покрене након неколико сати проведених на сунцу.
Први знаци упозорења могу бити:
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На другом мјесту налазе се кварови мотора и система за управљање његовим радом, који чине приближно четвртину љетних интервенција.
Проблеми са хлађењем мотора, гријањем и климатизацијом одговорни су за око 13 одсто кварова. Иако нису на врху листе, током љета јављају се приближно двоструко чешће него у остатку године.
Компресор климе на великим врућинама ради под знатно већим оптерећењем, посебно када је уређај сатима укључен током путовања. Уколико је дотрајао, може да се прегрије и откаже.
Оштећен хладњак, напукло цријево, неисправан вентилатор или истрошен погонски ремен могу да изазову још озбиљнији проблем – прегријавање мотора.
АДАЦ савјетује возачима, а нарочито власницима старијих аутомобила, да прије дужег љетнег пута провјере:
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Филтер кабине требало би мијењати једном годишње, док клима-уређај треба прегледати када слабије хлади, производи непријатан мирис или неуобичајене звуке. АДАЦ препоручује да се приликом замјене филтера очисте и његово кућиште и испаривач, јер се на тим мјестима могу задржавати нечистоће, бактерије и гљивице.
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