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Срушио се најнапреднији амерички борбени авион - ВИДЕО

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 22:38

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Срушио се амерички борбени авион Ф-35 Лајтнинг 2
Фото: Screenshot / X

Амерички борбени авион срушио се у петак на ваздухопловну станицу Марин Корпс Мирамар у Калифорнији и запалио се, јавља КГТВ, подружница ЦНН-а.

Пентагон је потврдио како је ријеч о борбеном авиону Ф-35Б Лајтнинг 2.

Дим након несреће могао се видјети како километрима далеко.

Ватрогасне екипе зрачне луке попрскале су олупину пјеном за гашење пожара и гасиле пожар траве који је окруживао мјесто несреће.

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КГТВ је извијестио да се пилот катапултирао и да је извучен.

Произвођач га је назвао “најнапреднијим млазним ловцем на свијету”, а Ф-35Б може слетјети попут конвенционалног авиона или окомито слично хеликоптеру. Узрок пада није одмах познат.

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Тагови :

авион

Авионска несрећа

Срушио се авион

пад авиона

Америка

Ф-35

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