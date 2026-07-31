Срушио се најнапреднији амерички борбени авион - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Амерички борбени авион срушио се у петак на ваздухопловну станицу Марин Корпс Мирамар у Калифорнији и запалио се, јавља КГТВ, подружница ЦНН-а.
Пентагон је потврдио како је ријеч о борбеном авиону Ф-35Б Лајтнинг 2.
Дим након несреће могао се видјети како километрима далеко.
Ватрогасне екипе зрачне луке попрскале су олупину пјеном за гашење пожара и гасиле пожар траве који је окруживао мјесто несреће.
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КГТВ је извијестио да се пилот катапултирао и да је извучен.
Произвођач га је назвао “најнапреднијим млазним ловцем на свијету”, а Ф-35Б може слетјети попут конвенционалног авиона или окомито слично хеликоптеру. Узрок пада није одмах познат.
Initial reports of a crash involving a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll at Marine Corps Air Station Miramar, home of the 3rd Marine Aircraft Wing, in San Diego, California. pic.twitter.com/CkVWMKmp0y— OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026
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