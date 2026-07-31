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Срушило се цијело брдо након земљотреса: Застрашујући снимци из Италије

31.07.2026 22:08

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Аутомобил затрпан камењен након снажно земољотреса у Италији.
Фото: tuttonapolinet/Instagram/Screenshot

Велика материјална штета забиљежена је у Италији након што је у касним послијеподневним сатима земљотрес јачине 4,7 степени погодио подручје Напуља. Епицентар је био у зони Позуолија гдје је усљед потреса дошло до обрушавања брда.

Подрхтавање тла снажно се осјетило у Напуљу и бројним општинама у околини, изазвавши страх и панику међу становништвом.

Према првим информацијама, ово је најјачи земљотрес забиљежен од када се у области Флегрејских поља поново интензивирала појава брадисеизма - спорог издизања и спуштања тла усљед вулканске активности.

Највећа оштећења забиљежена су у околини Позуолија, гдје је дошло до урушавања дијела планинског обронка у близини станице градске жељезнице Цумана Героломини.

На појединим објектима пријављена су оштећења, а надлежне службе су одмах изашле на терен како би провјериле стање зграда и инфраструктуре.

На снимцима који стижу из Италије види се да су громаде камења спљескала возила паркирана у близини.

Земљотрес се јако осјетио и на острвима у Напуљском заливу. На Прочиди су грађани пријавили снажно подрхтавање у дијеловима Марине Гранде, улицама Либерта, Виторио Емануеле и у историјској зони Терра Мурата.

У појединим дијеловима острва забиљежен је и краткотрајан нестанак електричне енергије.

Градоначелник Прочиде Луиђи Муро наложио је активирање општинског центра цивилне заштите. Након првих провјера није било пријављених повријеђених нити озбиљне материјалне штете.

Подрхтавање је осјетила и Искија, посебно у луци Искиа, Барану и Казамичоли. За сада нема информација о већим оштећењима објеката или инфраструктуре, али екипе настављају да прате ситуацију.

Власти су појачале надзор над подручјем Флегрејских поља, гдје стручњаци већ дуже вријеме прате појачану вулканску активност. Становништву је препоручено да остане мирно и да прати упутства цивилне заштите.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Италија

Земљотрес

потрес

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